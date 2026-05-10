Netflix anuncia la continuación del universo de 'La Casa de Papel' tras el final de 'Berlín'

Por Fidel Conejero |

Netflix no se rinde. El universo de 'La Casa de Papel' seguirá expandiéndose. La plataforma ha anunciado este sábado 9 de mayo en Sevilla que las historias nacidas alrededor del fenómeno creado por Álex Pina no terminarán con 'Berlín y la dama del armiño', la nueva entrega protagonizada por Pedro Alonso que llegará a la plataforma el próximo 15 de mayo.

La confirmación se produjo durante un evento especial organizado en la capital andaluza, donde miles de personas se congregaron junto al río Guadalquivir para presenciar una llamativa puesta en escena. Un barco repleto de personas vestidas con los icónicos monos rojos y máscaras de Dalí atravesó el río al ritmo de Bella Ciao, en una imagen que sirvió para simbolizar que el fenómeno de 'La Casa de Papel' aún tiene recorrido dentro de Netflix.

El anuncio llega apenas unos días después de que Pedro Alonso confirmara públicamente que la nueva temporada de 'Berlín' será la última del personaje. El actor explicó recientemente que considera cerrado su ciclo tras casi una década interpretando al ladrón más carismático de la franquicia.

, pero pienso que es un final natural", aseguró el intérprete, que también reconoció elque le supuso afrontar los últimos episodios de la serie. A sus, Alonso considera que ha llegado el momento de explorarlejos del personaje que marcó su carrera internacional.

Pedro Alonso junto a su equipo de atracadores en 'Berlín'

Netflix no quiere despedirse de su mayor fenómeno español

Sin embargo, la marcha de Berlín no supondrá el final de la franquicia. Netflix ha dejado claro que el universo seguirá creciendo con nuevas historias, aunque por ahora no ha revelado si se tratará de nuevos spin-offs, secuelas o proyectos centrados en otros personajes ya conocidos por el público.

La plataforma tiene motivos para seguir apostando por esta marca. 'La Casa de Papel' continúa siendo uno de los mayores fenómenos internacionales de Netflix y todavía ocupa varias posiciones dentro del ranking histórico de series de habla no inglesa más vistas de la plataforma. De hecho, tres temporadas de la ficción permanecen actualmente en los puestos 4, 6 y 7 del Top 10 histórico.

El éxito de 'Berlín' también reforzó la estrategia de expansión de la franquicia. En su estreno, la primera temporada se convirtió en la serie más vista del mundo en Netflix y logró entrar en el Top 10 de 91 países. Además, acumuló 348 millones de horas reproducidas y más de 53 millones de visualizaciones.

Ahora, con 'Berlín y la dama del armiño' a punto de estrenarse y el futuro de la franquicia asegurado, Netflix confirma que todavía no está dispuesta a despedirse del universo que revolucionó las series españolas a nivel mundial.