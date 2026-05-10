Audiencias Sábado 9 de Mayo de 2026
12,4%
9,3%
7,9%
7,2%
5,1%
2,7%
2,3%
2,2%
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Tal y como era previsible, excelente estreno para la nueva temporada de 'La Voz Kids' en Antena 3. El talent musical producido por ITV Studios Iberia regresa con un sólido 14,6% de cuota de pantalla, mejorando en siete puntos el resultado obtenido la semana pasada por 'Atrapa un millón'. Además, se convierte en la única oferta del prime time capaz de superar el millón de espectadores.
La segunda posición de la noche es para otro regreso, el de 'Hay una cosa que te quiero decir'. El programa presentado por Jorge Javier Vázquez vuelve a Telecinco con un 10,3% de share y quedándose por debajo del millón de seguidores, además de ceder 1,5 puntos respecto a la final de 'Got Talent España', emitida la semana anterior.
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En Cuatro, la maratón de la serie 'Citadel', protagonizada por Priyanka Chopra y Richard Madden, firma un correcto 7% de cuota y algo más de medio millón de espectadores, mejorando en cuatro décimas el dato logrado hace siete días por la película "Samaritan".
Por su parte, en laSexta, 'laSexta Xplica!' el espacio de debate político conducido por José Yélamo, se mantiene estable con un 5,8%, calcando prácticamente el resultado de la semana pasada.
Mientras tanto, en La 2, 'Malas lenguas noche' también logra mantener sus cifras al ceder únicamente una décima respecto a hace siete días, consolidándose por encima de la media habitual de la cadena.
Prime time
Informe semanal804.000 7,8%
Plan de cine 800.000 7,5%
Plan de cine 2 371.000 5,1%
Cómo nos reímos 240.000 2,4%
Malas lenguas noche367.000 4,5%
La Voz Kids: a punto de empezar1.105.000 10,3%
La Voz Kids: audiciones1.328.000 14,6%
First Dates587.000 5,8%
Citadel559.000 7,0%
Hay una cosa que te quiero decir956.000 10,6%
Sábado clave396.000 4,0%
laSexta Xplica482.000 5,8%
Late night
- "Secuestro" con Blanca Portillo empeora los registros del cine del sábado pasado (-3,7)
- Los grandes momentos de 'La Voz Kids' mejoran a 'Atrapa un millón' en el late night (+3,3)
- 'La noche temática' consigue mantenerse estable en La 2 con "De Playboy al sexo digital"
El cine que somos 180.000 5,4%
La noche temática 111.000 4,3%
Playboy: auge y caída de Hugh Hefner108.000 4,3%
La voz kids: grandes momentos412.000 10,5%
Sportium game show128.000 5,5%
Sportium game show72.000 2,8%
Supervivientes: diario348.000 8,6%
Gran Madrid show98.000 3,8%
Entrevista 424.000 6,3%
Equipo de investigación 173.000 6,5%
Sobremesa y tarde
- "Mi hermana secreta" en Antena 3 le arrebata el liderazgo a "Planes de boda" en La 1
- "Ladrones de élite" mejora notablemente al cine de hace una semana en Cuatro (+2,4)
- 'Fiesta' consigue mejorar sus registros en siete días (+0,4)
Sesión de tarde 971.000 10,7%
Sesión de tarde 2 628.000 7,5%
Cine de barrio presentación 731.000 8,8%
Cine de barrio 784.000 9,3%
Saber y ganar: fin de semana466.000 4,9%
Gay Pride Walk138.000 1,6%
Atención obras70.000 0,8%
Días de cine79.000 1,0%
Maravillas de Europa 164.000 1,9%
Diario de un nómada 209.000 2,3%
Multicine 1.057.000 11,7%
Multicine 2 806.000 9,7%
Multicine 3 706.000 8,4%
Home cinema 797.000 8,7%
Home cinema 2 658.000 7,9%
Fiesta712.000 8,3%
La Roca349.000 4,0%
Mañana
- 'La ruleta de la suerte' sigue muy estable en la mañana del sábado manteniendo cuota
- 'D Corazón' roza el 11% de cuota y sube 1,6 puntos en una semana
- 'Visto lo visto' sigue sin encontrar su hueco en las mañanas (-0,5)
Audiencia abierta263.000 9,8%
Viaje al centro de la tele 268.000 9,3%
Viaje al centro de la tele 335.000 10,5%
Viaje al centro de la tele 397.000 10,8%
D Corazón684.000 10,8%
Maravillas de Europa 27.000 3,8%
Los conciertos de la 2 24.000 1,7%
Los conciertos de la 2 21.000 1,0%
Objetivo igualdad31.000 1,3%
En lengua de signos49.000 1,9%
Agrosfera75.000 2,7%
Arqueomania 45.000 1,5%
Arqueomania 51.000 1,5%
Jardines con historia 87.000 2,5%
Jardines con historia 105.000 2,9%
Página 2 92.000 2,2%
Tendido cero106.000 1,9%
Viajar en tren 147.000 1,9%
Saber y ganar: fin de semana155.000 1,7%
Pelopicopata29.000 3,7%
Los más...80.000 4,6%
Los más TV79.000 4,5%
Tu cara me suena316.000 10,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 490.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 747.000 14,9%
La ruleta de la suerte1.475.000 19,8%
Love shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 8.000 1,1%
¡Toma salami! 34.000 3,6%
¡Toma salami! 79.000 5,7%
Volando voy 193.000 9,3%
Volando voy 336.000 12,0%
Viajeros Cuatro 312.000 9,1%
Viajeros Cuatro 410.000 8,9%
Miramimusica2.000 0,2%
Enforma9.000 1,0%
Love shopping TV13.000 1,1%
Got talent España: momentazos88.000 5,0%
Got talent España: momentazos153.000 6,2%
Más que coches86.000 3,0%
El precio justo176.000 5,3%
El precio justo343.000 8,2%
Visto lo visto442.000 6,1%
Equipo de investigación 47.000 6,0%
Crea lectura: leer más es vivir más59.000 4,6%
Aruser@s weekend186.000 8,5%
Equipo de investigación 203.000 6,8%
Equipo de investigación 177.000 5,1%
Equipo de investigación 216.000 4,8%
Informativos
La sobremesa del sábado deja un movimiento claro respecto a hace siete días: Antena 3 consolida su dominio en la franja con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' rozando el 22,3%, apenas dos décimas más que el 22,1% del 2 de mayo, una estabilidad que contrasta con el notable empuje de 'Telediario fin de semana 1', que sube 1,2 puntos hasta el 14,8% y se acerca a los dos millones de espectadores. En el lado contrario, 'Noticias Cuatro 1' es la gran beneficiada en términos relativos al escalar 1,4 puntos hasta el 9,3%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' retrocede 1,1 puntos hasta el 7,5% y 'laSexta noticias 14h' cede 0,9 puntos hasta el 7,2%, ambas con peor rendimiento que la semana pasada.
En la noche, la comparativa semanal también arroja cambios de interés. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' suma 0,7 puntos hasta el 14,2% y amplía su ventaja sobre 'Telediario fin de semana 2', que prácticamente repite con un 10,8% frente al 10,9% de hace siete días. 'laSexta noticias 20h' es la que más crece en la franja nocturna, con +0,4 puntos hasta el 6,6%, mientras que 'Noticias Cuatro 2' retrocede medio punto hasta el 5,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene prácticamente plano con un 7,9%, una décima más que el 2 de mayo.
Fin de semana 24h253.000 17,6%
Teled. fin semana 11.397.000 14,8%
Teled. fin semana 21.015.000 10,8%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.098.000 22,3%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.355.000 14,2%
Noticias Cuatro 1680.000 9,3%
El desmarque Cuatro 1455.000 4,9%
Noticias Cuatro 2458.000 5,4%
Informativos Telecinco 15:00702.000 7,5%
Informativos Telecinco 21:00742.000 7,9%
laSexta noticias 14h522.000 7,2%
La Sexta deportes 1336.000 3,6%
laSexta noticias 20h560.000 6,6%
La Sexta deportes 2328.000 3,5%