Arranca una nueva etapa de 'La noche D' con Eva Soriano al frente y con Chenoa, Florentino Fernández y Leo Harlem como colaboradores. Un equipo completamente renovado pero con el mismo plató, el mismo dinamismo, el mismo humor, el mismo nivel de invitados y en la misma franja: el prime time de Televisión Española. Aunque aún no hay fecha confirmada, será la semana del 2 de mayo cuando se estrene, presumiblemente el martes 3, ocupando el hueco que deja 'Maestros de la costura'.

Presentadora y colaboradores de 'La noche D' junto al equipo de The Good Mood y TVE

Para conocer todas las novedades, FormulaTV ha estado en la presentación de la temporada, en la que María Eizaguirre, Directora de Comunicación de TVE, ha asegurado su "intención de mejorar las audiencias de las anteriores" y se siente orgullosa de que ahora sea una mujer la que esté al frente del formato, junto a grandes profesionales de la televisión. Poco se ha desvelado de los temas que se tratarán, pero el primero estará dedicado a las bodas y contará con Jaime Lorente, Yon González, Paz Padilla, Malú, Bibiana Fernández y Lorenzo Caprile como invitados en el estreno.

Ana María Bordas, directora de Originales de TVE, resalta que este formato "se adecúa muy bien al prime time de TVE, familiar, con humor fresco y que está en la línea de lo que buscamos". Por su parte, Daniel Écija, de The Good Mood, ha dado las "gracias a TVE por abrirnos este hueco y por apostar por la industria nacional, por un formato original y nos permite desarrollar el talento español cuando lo fácil sería comprar formatos internacionales. Él es consciente de que es todo un reto, pero están muy agradecidos de seguir adelante con este formato junto a monstruos del entretenimiento, quienes van a hacer "televisión en abierto, con humor sin molestar, con buen gusto".

Las funciones de Eva y los colaboradores

Llega el turno de Eva Soriano, la nueva maestra de ceremonias, que se muestra muy agradecida de esta oportunidad. "Vuelvo a TVE; empecé en La 2, ahora en el prime time de La 1... Estoy a un año de dar las Campanadas", comentaba entre risas, para añadir que "semana tras semana vamos a ver cómo funciona, queremos recuperar a sus espectadores y buscar a muchos más". Según el ella, el tema del primer programa ya es una "declaración de intenciones": "Empezamos con bodas y bodorrios, yo me quiero casar con la audiencia". A continuación, ha presentado a sus compañeros y sus funciones en el programa: Chenoa se encargará de la sección musical; habrá retos a manos de Flo; y la nostalgia estará presente de la mano de Leo.

Chenoa, Flo, Eva Soriano y Leo Harlem, en 'La noche D'

"Cada uno somos de un universo distinto, que disfrutamos de un mismo proyecto a la vez", comenta Florentino Fernández en la presentación, mostrando su admiración hacia la presentadora: "Me río mucho con Eva y tiene mucho potencial". Después de tantos programas en su trayectoria, el humorista tiene claro que "la clave del éxito es divertirnos y pasarlo bien, siendo conscientes de que la apuesta de TVE es por el entretenimiento blanco. Leo Harlem le da toda la razón con estas palabras: "Nos lo hemos pasado muy bien grabando el piloto. Cada uno tiene su sección, pero nos vamos a mezclar mucho. Estoy muy ilusionado".

Finalmente, Chenoa tiene claro que "la gente está reclamando humor, el fin es reírnos y pensar lo bien que nos lo hemos pasado a lo largo del día". Ya conocía a todos sus compañeros, pues ha trabajado con todos ellos y está muy contenta de juntarse todos y de "estar en una cadena donde nací". Eso sí, no sabe muy bien qué es lo que va a hacer cada noche: "No tengo clara mi función, pero la improvisación va a ser clave, con mucha naturalidad. Cuando me encorsetan se me ve tensa. Mi parte es musical, pero puede pasar de todo. Va a enganchar la incertidumbre de qué va a pasar esta noche".