'La promesa' dará con las pruebas que podrían destapar el secreto de Manuel

'La promesa' se acerca al final de otra semana, y el episodio del miércoles 17 de abril no ha tenido desperdicio. Una vez más, tanto Jana como Manuel han demostrado no saber cómo abordar a Abel tras su dura revelación con respecto al embarazo y el aborto de Jimena, mientras que la esposa del joven noble no ha cejado en su empeño por descubrir la identidad de la amante de su marido. Su actitud sobrepasa lo obsesivo, y la situación no tiene visos de remendarse a corto plazo.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Tampoco tienen un arreglo sencillo las diferencias que separan a Catalina y Pelayo tras destaparse sus mentiras con respecto a Cavendish. Además,pese que el negocio de las armas no llegara a completarse. Por su parte, Simona se ha propuesto hacer todo lo posible para que su hija no abandone el palacio, mientras que

El episodio 339 de 'La promesa', que se emite el jueves 18 de abril en la tarde de La 1, avanzará en la investigación de Jimena, obcecada con encontrar hilos de información que le permitan atar cabos. Finalmente, la hija de los duques de los Infantes dará con esas pruebas definitivas, por lo que podría sacar a la luz la verdad sobre el secreto de Manuel, dando rienda suelta a unas consecuencias muy difíciles de prever de antemano. En la otra cara de la moneda, Abel aceptará seguir los pasos dictados por Manuel y sumarse a un plan clandestino.

Catalina seguirá dándole vueltas a las mentiras de Pelayo, mientras que él intentará por todos los medios recuperar su confianza. Sin embargo, no será nada sencillo volver a la normalidad. En paralelo, Virtudes se sentirá muy mal tras comunicarle a su madre que su futuro estará lejos de La Promesa, aunque una intervención de Pía podría cambiar el rumbo de las cosas. Por último, Salvador cambiará de actitud y aceptará el reto inherente al cargo de primer lacayo, a la vez que Rómulo tomará una decisión que afectará sobremanera al futuro del joven.