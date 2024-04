Arturo Sancho desmiente su salida de 'La promesa' y advierte de giros para Jana y Manuel

Por Redacción |

Llegan novedades muy pronto a 'La promesa'. La serie de RTVE sigue sorprendiendo a los espectadores con sus giros, pero lo que podría llegar a la ficción de La 1 puede cambiarlo todo, según advierte uno de sus protagonistas. Tras días de rumores, Arturo Sancho ha enviado una advertencia a los fans de la ficción.

'La promesa'

El actor había generado ciertas dudas sobre si continuaba en la serie por mostrarse fuera del rodaje unos días. Para aclarar esa incertidumbre se ha grabado en sus redes sociales para dejar claro que no se ha ido:He aprovechado y me he ido a Portugal, que es lo que habéis estado viendo".

Antes de despedirse de sus fans ha lanzado una advertencia: "Hago este vídeo no solo para confirmar esto, sino para avisaros a todos y a todas aquellas que os gusta la serie, que disfrutáis de La Promesa y que disfrutéis de la trama de Manuel y Jana, quería avisaros de que vienen curvas".

Giros

El protagonista de la serie diaria de La 1 ha asegurado que se aproximan giros en la trama que podrían cambiar la historia de amor de la pareja, "Si por algún casual habéis dejado de ver la serie, vienen curvas. Haced con esa información lo que queráis", soltaba dejando en el aire las posibles especulaciones.