Por Daniel Parra |

En el anterior episodio de 'La promesa', emitido en La 1 el jueves 11 de abril, los duques de los Infantes han propuesto que Manuel y su hija se muden definitivamente a Madrid para intentar salvar su matrimonio. Jimena le ha pedido otra oportunidad a su marido, pero Manuel se ha negado. La hija de los duques, que ha presionado a las doncellas para intentar descubrir quién es la amante de Manuel, también ha vuelto a tener que lidiar con un Abel que ha seguido amenazándola con desvelar que su embarazo es falso.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Además, a pesar del intento de Ayala de tranquilizar a Petra, esta se ha mostrado más segura de que entre él y Margarita hay algo más que un mero interés. Mientras tanto,. El doctor Bueno ha intentado dar una explicación a los ahogos de Virtudes tras el aviso de Pía, y. Por su parte, Rómulo ha seguido presionando a Salvador y

El viernes 12 de abril, a partir de las 17:30 horas de la tarde, La 1 emitirá el capítulo 335 de 'La promesa', en el que Manuel tendrá que lidiar con sus padres y con sus suegros, que quieren que se traslade con Jimena a Madrid. El joven le prometerá a Jana que no cederá ante las presiones, ya que no quiere separarse de ella. Mientras Jimena trata de convencer a Manuel para que le dé otra oportunidad, no se quedará de brazos cruzados ante las amenazas de Abel, que insistirá con contar la verdad sobre su falso embarazo, ya que dicha revelación la pondría en mal lugar ante su marido.

A pesar de las presiones de Rómulo, Salvador no abandonará su rol como lacayo gracias a la intervención de María Fernández, a la que desvela su teoría: Rómulo ya tiene en mente a su sustituto. Virtudes dudará si abandonar el palacio, ya que no encuentra otra solución a sus ahogos, y se lo hará saber a Pía. Mientras tanto, Cavendish y Lorenzo mantendrán una conversación muy reveladora.