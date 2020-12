'La que se avecina' dobla su emisión al lunes 14 y el miércoles 16 de diciembre

Los montepinarianos están de enhorabuena, y es que 'La que se avecina' tendrá doble ración de cara a la semana del 14 de diciembre. La ficción que emite Telecinco tras su estreno en Amazon Prime Video mete el turbo para no adentrarse en las fiestas navideñas, de modo que ha decidido programar dos entregas con tan solo unos días de diferencia.

Pablo Chiapella y Carlos Areces en 'La que se avecina'

De este modo, el lunes 14 de diciembre, Telecinco tiene programada la emisión del sexto episodio de la decimosegunda temporada de 'La que se avecina', titulado "Un micromachista, un condenado altruista y un cártel vecinal". Manteniendo la habitual cita de los miércoles, los espectadores también podrán ver las aventuras de la comunidad de vecinos más famosa de la televisión el 16 de diciembre con su séptimo episodio, llamado "Una derrama nupcial, un amiguito imaginario y el Vega Sicilia de los espermas".

Con esta doble emisión, Telecinco solo tendría pendiente de estreno el octavo episodio, que llegaría la siguiente semana, aunque todavía no hay confirmación de si será en la cita habitual de los miércoles o han aprovechado este cambio al lunes para emitir el final de la primera parte de la temporada 12 en el hueco dejado por 'Idol Kids'. Este movimiento de programación ayuda a Telecinco para no dejar episodios colgados que no pasaría a emitir hasta ya pasadas las navidades.

Así está funcionando 'La que se avecina'

'La que se avecina' ha encontrado un duro contendiente en la noche de los miércoles. Su enfrentamiento con 'Mask Singer: adivina quién canta' ha provocado que la ficción estrella de Telecinco no consiga el liderazgo, llegando incluso en su quinto episodio emitido el 9 de diciembre a marcar su mínimo de temporada con un 13,1% y 1.514.000 espectadores, lo que se traduce en una diferencia de 8 puntos respecto al programa de Antena 3. Es probable que parte de la culpa de esta bajada de seguimiento se deba al estreno en Amazon Prime Video el pasado mes de mayo de los ocho primeros episodios de la temporada 12.