Mónica Cruz: "Soy tan fan de 'LQSA' que cuando me ficharon me daba pena ver los platós y romper la magia"

'Madres. Amor y vida' llegó el 8 de mayo a Amazon Prime Video para estrenar en exclusiva su primera temporada, que llegaría en abierto el 9 de septiembre en Telecinco. En el quinto capítulo de la serie, que se emite el 8 de octubre en la cadena principal de Mediaset, los espectadores serán testigos de la llegada de un nuevo personaje: Carmen Irujo, una mujer con mucho carácter interpretada por Mónica Cruz. Su hija está ingresada en el hospital y es ahora cuando se da cuenta de que quizás ha desatendido más de la cuenta a su familia al dedicar todo su esfuerzo a su carrera. Hablamos con la actriz para que nos cuente más detalles de su personaje, si le ha cambiado en algo al ser ella también madre y que nos dé alguna pincelada de su intervención en 'La que se avecina'.

Mónica Cruz es Carmen en 'Madres'

Carmen llega muy altiva al hospital, pero luego baja los humos porque no me queda otra

Carmen Irujo llega a al hospital de 'Madres', ¿cómo va a ser la recepción del resto de madres que ya conocemos la audiencia?

Bueno, la verdad es que ellas siempre están dispuestas porque saben lo que es estar ahí durante mucho tiempo y siempre tienen los brazos abiertos para la que viene, porque es una situación de ese tipo tan horrible y tan desagradable... Lo que se encuentran conmigo es que yo no quiero tener ninguna relación con ellas porque... bueno, ya se verá el personaje. Llego muy altiva y claro, la vida al final me va a ir bajando los humos. Iba a decir que poco a poco pero va a ser que no. Y al final ellas digamos que también se compadecen un poco de estar a la defensiva al principio porque, aunque tienen otras personalidades muy distintas a las de Carmen, comprenden y están ya en otro sitio donde puede ser una reacción lógica. Pero es eso, luego agacho un poco la cabeza y empiezo a ser consciente de lo que esta pasando y bajo los humos porque no me queda otra, claro.

¿Qué más nos puedes contar de ella?

Ella es una mujer independiente, muy trabajadora, lleva una empresa teniendo a su cargo a cincuenta o cien empleado y está acostumbrada a dar órdenes todo el rato, muy productiva en ese sentido. Pero a nivel personal, sobre todo a nivel como madre, pues digamos que se le ha quedado grande desde el principio y lo ha hecho con un nivel económico que ha tenido suerte y les ha ido muy bien por su trabajo porque ha trabajado mucho y muy duro para llegar donde está. Su hija ha tenido los mejores colegios, los mejores nannies, la mejor ropa y todo eso pero desatiende la parte que realmente necesita un hijo. Digamos que no ha sido por maldad ni nada, sino que no ha sabido hacerlo y ahora la ponen un sitio donde se da cuenta que lo hace fatal, que no ha sabido hacerlo y lo triste es que no sabe si la vida le va a dar la oportunidad de poder intentarlo o aprender o arreglar todo lo que haya hecho mal en el pasado.

En principio parece que no va a caer muy bien por su carácter fuerte... ¿con qué otros personajes tendrá más relación?

Con todas. Al principio ella está como "¿y estás quiénes son?", "yo me llevo a mi hija a un hospital privado", "esto no vale"... Y luego se va dando cuenta de que sí y que ellas lo único que quieren es apoyarla. Me dejan un poco, en vez de criticarme llamándome borde o pija, me dejan como diciendo "ya caerás...". Al final tenemos muy buena relación y, a nivel personal de Carmen como mujer, que no puedo adelantar, pues también hay un giro inesperado.

Esta niña pues habrá estado con las mejores nannies, pero su madre no ha estado porque estaba en el despacho trabajando casi 24 horas al día

Su hija Duna está ingresada y ha sido una chica malcriada y caprichosa. ¿Qué enfermedad tiene y cómo es la relación entre Carmen y ella?

La relación entre ellas, cuando tú a tu hijo desde que nace no les das la atención necesaria y la compañía... Pero todo esto desde el sitio que no saben hacerlo de otra forma. Esta niña pues habrá estado con las mejores nannies, pero su madre no ha estado porque estaba en el despacho trabajando casi 24 horas al día. Entonces, ahora la hija esta en una edad que es muy complicada, que es la adolescencia habiendo tenido todas estas carencias pues es una batalla continua. A raíz de lo que pasa, de su llegada al hospital, es cuando Carmen, como adulta, (porque de las dos la adulta es ella), se da cuenta de que no sabe hacerlo de otra forma. Pero claro, tampoco sabe si lo va a poder hacer y la niña también pasa por un viaje horrible. Imagínate, cuando a raíz del accidente de moto, se hace daño en la rodilla y ahí le ven un bulto y descubren que tiene cáncer de huesos. Entonces también para la niña es una rebeldía y le pasan muchas cosas en el hospital, que eso ya no lo puedo contar. Va en cadena todo de mal en peor. Al final, sin adelantar mucho, es muy bonito el viaje que hacen las dos de aprender a cogerse de la mano y abrazarse. Eso no lo tenían.

Aída Folch y Mónica Cruz, en 'Madres'

Como cuentas, Carmen es una mujer que ha dedicado mucho esfuerzo a su carrera y poco tiempo a su vida familiar. ¿Alguna vez has tenido tú ese miedo en tu vida real?

¿Yo como madre? No, yo todo lo contrario. Mira, estuve casi tres años sin trabajar de actriz y dije: "Bueno, si se olvidan de mí, me dedico a otra cosa, pero yo no me quiero perder esto". Crecen tan rápido... Ahora mi hija tiene una edad que está más horas en el colegio y me permite grabar y poder estar más horas fuera, porque aunque esté en casa no iba a poder estar con ella. Pasa todo muy rápido y yo quiero llevarla todos los días al colegio, recogerla, dormir con ella, o sea, estar todo el rato.

Creo que no hubiera podido hacer este personaje si no hubiera pasado por la maternidad

Has hablado en muchas ocasiones de tu maternidad y quería preguntarte si ser madre en la vida real te ha ayudado para interpretar este personaje.

Sí, claro. Respeto mucho a las mujeres que desean no tener hijos pero yo personalmente, que me conozco bien, creo que no hubiera podido hacer este personaje si no hubiera pasado por la maternidad porque ella se coloca en otro sitio en el que con una mirada decir muchas cosas. Tengo un momento cuando mi hija se está rapando el pelo porque se esta preparado para lo que viene; la veo y se está haciendo fotos con la peluquera, riéndose y tal. Yo entro y me quedo observándolas, y al final yo terminé llorando y con sonrisa, porque son cosas que las entiendes cuando eres madre, que evidentemente se puede hacer, pero yo creo que me hubiera quedado más plano.

¿Y al revés? ¿Conocer a Carmen y al resto de personajes te ha cambiado de algún modo como persona en general y como madre en particular?

Cuando a mí me llamaron para la serie 'Madres', sabía qué serie era pero no sabía el tipo de personaje ni nada. Cuando yo empecé a leer los primeros capítulos, que es cuando no se ve el distanciamiento y cómo ella maneja las cosas con su hija, yo decía: "Madre mía, esto me va a costar la vida porque yo estoy en el otro extremo que es donde tienes que estar cuando eres madre". Hay una secuencia muy fuerte que es cuando me cuentan que puede tener cáncer de huesos y yo le mando una tarjeta a los médicos y digo: "Bueno, pues cuando lo tengáis claro, me contáis". ¡Y tiene que venir la doctora a mi despacho! O sea, imagínate el nivel. Entonces yo dije: "Esto me va a costar mucho", pero luego eso está muy bien escrito, dura poco y digamos que se ve el giro que pega ella. También te da mucha ternura Carmen, porque es que la pobre no sabe hacerlo de otra forma y ella lo reconoce, pero al final la vida te pone las cosas en la cara. De todo se aprende y si todo va bien, te aseguro que no iban a volver a ser como han estado los primeros años de su vida juntas.

Rosario Pardo y Mónica Cruz, en 'Madres'

¿Qué te parece que la serie se renovase por una segunda temporada antes de estrenar la primera?

Para nosotros, cuando te toca algo así, es como una seguridad y te das cuenta de que están apostando fuerte. En la segunda temporada mi hija y yo no estamos, pero da igual, porque si están apostando por una serie y graban las dos casi del tirón pues eso gusta.

¿Y qué opinas de la decisión de que Amazon la estrenase antes, en exclusiva, la temporada al completo?

Me parece bien, eso son acuerdos que ya suceden mucho y creo que esto nos beneficia a todos con el ajetreo de vida que tenemos. Yo si dependiera de ver una serie por la noche, ya te digo yo que tendría que esperar al día siguiente porque a las nueve o nueve y pico ya me duermo, tengo horario infantil porque me acuesto con mi hija. Entonces, tener la oportunidad de poder entrar en una plataforma te permite ver más y eso nos beneficia a todos, tanto a diferente tipo de publico o si no te gusta esperar o no vas a estar en casa. No me parece malo, al contrario, es visibilidad para todos, para la gente si esta en su casa, si esta viajando, si no está aquí en su ciudad... es que es maravilloso.

Me leí todos los guiones anteriores a mi llegada. Es que es un no parar de cosas muy heavies

Los que ya han visto la serie a través de Amazon destacan que tu trama les ha encantado y, textualmente, "la cosa empieza a ponerse más interesante". ¿Qué opinas al respecto?

Yo entré en el quinto y ya había leído los guiones de los capítulos anteriores pero no solo con mi personaje y el de mi hija, sino completos. Es que es un no parar de cosas muy heavies, aparte ya de lo que tiene cada una encima con la situación de tener a su hijo enfermo.

También se ha comentado mucho la escena del beso de tu personaje. ¿Nos puedes contar cómo es esa escena?

A eso me refería yo al giro de Carmen como mujer, pero eso sí que no te puedo adelantar porque es más hacía el final de temporada.

A veces lo he pasado muy mal rodando en 'LQSA' porque no me podía reír y era difícil con Chiapella y Areces

Has llegado a Mediaset y por partida triple, pues también estás en la segunda temporada de 'El pueblo' y eres uno de los fichajes de 'La que se avecina'. ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué te hizo aceptar el papel?

Yo no conocía mucho a Alberto Caballero y Laura Caballero, pero siempre les digo lo fan que soy. Es que soy tan fan de 'La que se avecina', tan fan, que la veo en bucle, la veo de principio a fin, termino y vuelvo, del final para atrás. Así voy. Soy tan fan que en el fondo me daba pena ver los decorados. ¿Sabes cuando estás muy enganchado a una serie que te crees que existe? ¿Esa magia que tiene poder engancharte a un libro o una serie? Pero me hacía ilusión: "¡Ay, estoy en el ascensor!", "¡Estoy en casa de los Rancio!", "¡Estoy en casa de no sé quién!". Pero da igual, no pierde la magia, es como que la magia se hace más grande, pero al principio decía: "Ostras, no sé si quiero ver los decorados". Estoy súper feliz, es una serie que hace un montón de años que la sigo y que escribieran este personaje... Además hay una parte que tiene mucho que ver conmigo y todas las tramas con Amador, entonces ha sido muy divertido. A veces lo he pasado muy mal porque no me podía reír teniendo secuencias con él y con Carlos Areces, con su trastorno de la personalidad y es como..."¡Dios mío! ¡Eso es una escuela!". Pero me lo he pasado muy bien y 'El pueblo' igual, fue una experiencia increíble y ha sido un placer trabajar con los hermanos Caballero. Ojalá se repita.

Ahora que se ha confirmado la continuidad de 'LQSA', ¿tendría cabida tu personaje en la temporada 13 alejada de Mirador de Montepinar?

Es la primera noticia que tengo si se ha confirmado. Ojalá que haya una más y muchísimas más y ojalá contaran conmigo con este personaje. O con otro, me da igual, porque con ellos trabajo muy a gusto y una serie así. Si ahora vuelve con todas las novedades, cambio de edificio y tal pues claro que me encantaría formar parte. Ya veremos. pero eso ya no depende de mí.