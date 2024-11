'La que se avecina' trae de vuelta a un antiguo personaje en la temporada 15

Por Pablo Fernández Pérez |

Esta noticia contiene spoilers

La temporada número 15 de 'La que se avecina' comenzó su nueva etapa en Prime Video el pasado 18 de noviembre, prometiendo nuevas historias, guiños a 'Aquí no hay quien viva' y el regreso de algunos de sus personajes. Los tres primeros episodios ya están disponibles para todo usuario de la plataforma de streaming y ha sido en el tercero donde nos han sorprendido con la vuelta de un personaje del que llevábamos tiempo sin saber nada.

Toñín y Antonio Recio en 'La que se avecina'

En un momento en el que Antonio Recio está comiendo con Berta,. Cuando este abre la puerta, se encuentra con un chico con gorra y mochila al que no reconoce., pregunta Recio a Berta. De pronto, el adolescente habla, dando a conocer su identidad:

"¿Toñín?", pregunta atónito el pescadero al darse cuenta de que el chico era su hijo, al que llevaba sin ver muchísimo tiempo, y que, supuestamente, estaba bajo el cuidado de su madre Nines. "Que no aguanto más a mi madre, que me acoplo con vosotros. Hostia, qué bien huele, ¿no?", contesta Toñín, y añade: "Me tienes que acoger, ¿no? Soy menor y eres mi padre". En ese momento, Antonio Recio se dirige a él y le pregunta lo que más le interesa: "¿Eres normal o desviado? ¿Eres de jujus o de penes?". "De jujus, de jujus", decía el adolescente, algo muy celebrado por su padre.

Motivo de discusión de pareja

"¿Cómo se va a quedar aquí? ¡Estas metiendo a un extraño en casa!", se quejaba Berta, a lo que su marido contestaba: "Berta, tiene mis genes, es descendiente del Cid, pariente cercano de Hernán Cortés, heredero de mi imperio y heterosexual". Recordemos que Berta nunca aceptó a Toñín por ser el hijo de Antonio con Nines, a la que pagó para embarazarse y así darle un hijo a su mujer, que no podía tenerlo. "¡Toñín se queda! Además, un duque no puede morir sin descendencia", sentenciaba Recio.