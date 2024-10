Por Fernando S. Palenzuela |

'La que se avecina' está muy cerca de emitir su decimoquinta temporada, precisamente la última que tenían confirmada cuando hicieron el cambio de platós para darle la bienvenida a Contubernio, 49. De este modo, el futuro de la serie es todo un misterio y no se sabe de qué modo continuará la vida de los vecinos más famosos de la televisión, en el caso de que continúe.

'La que se avecina'

Para aquellos que se quejan

Aprovechando el anuncio de la fecha de regreso de la serie, que es el 18 de noviembre, Alberto Caballero ha lanzado una serie de publicaciones en su cuenta de X donde. Justo en el último de ellos, el creador y guionista ha adelantado el futuro de la ficción: "". Este mensaje se complementa con otro ofrecido en el hilo, donde afirma que "".

Alberto Caballero ha asegurado que "la abrumadora mayoría" de los mensajes que ha recibido en los últimos días "son de alegría y agradecimiento". Sin embargo, hay otros en donde la gente se queja de aquellos personajes que ya no están. "Después de 17 años, ¿no os parece un regalo seguir teniendo en la serie a Jordi, Nathalie, Pablo, Eva, Nacho, Luis, Miren, Loles, Carlos, Petra, Macarena, María...? A mí sí", comenta.

Además, aclara que todos aquellos que no están en la serie es "salvo rarísimas excepciones" porque no han querido continuar. En este punto, recuerda a aquellos que "desgraciadamente han sufrido enfermedades graves", como es el caso de José Luis Gil, y finaliza: "Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta". "Nosotros a lo largo de los años ya hemos demostrado que siempre recibimos de vuelta con los brazos abiertos a los que nos manifiestan su deseo de volver a la serie. Lo que no hacemos es perseguir a nadie, bastante lío tenemos", cuenta, en clara alusión a esta decimoquinta temporada, que trae de vuelta a María Adánez, Adrià Collado y Luis Miguel Seguí.