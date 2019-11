'La resistencia' en La Caja Mágica: Pros y contras de un especial que conquistará a los fans pero no sorprende

Semanas atrás, Gerard Piqué visitó 'La resistencia' y fue entonces cuando él y David Broncano revelaron una conversación privada que sin duda ha marcado el presente del programa. El futbolista del FC Barcelona le propuso al presentador realizar un programa especial en la Caja Mágica y... dicho y hecho. Este martes 12 de noviembre los responsables del espacio decidieron salir del Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña para realizar el programa en el reconocido recinto en el que se disputan importantes competiciones deportivas como la Copa David de tenis y que ahora se ha transformado en un gran estudio de televisión.

Especial 'La resistencia' en La Caja Mágica

El espacio multiplicó su espacio y público presente en dos entregas especiales que se han convertido en dos verdaderos eventos en la historia del espacio. 'La Resistencia' ha cambiado de espacio pero ha mantenido sus elementos más característicos y es que se ha llevado a La Caja Mágica su tradicional sofá, su mítica mesa y al dúo compuesto por Grison y Ricardo Castella. Obviamente, David Broncano ha sido el maestro de ceremonias de estas dos entregas que han contado con sorpresas y elementos nuevos y que han servido para darle al espacio una envergadura mayor. Pero, ¿se ha aprovechado realmente la oportunidad? ¿Se ha sabido jugar con los elementos que un espacio como La Caja Mágica ponían a la disposición de los creadores del espacio?

Piqué, el protagonista de la noche

Como era previsible, Gerard Piqué se convirtió en el principal protagonista de esta entrega especial y es que si él fue el impulsor de la idea, era evidente que debía estar presente para ejecutarla. Él y Broncano protagonizaron una distendida charla en la que evidenciaron la buena sintonía que existe entre ambos. Bromas, confesiones y muchas risas estuvieron presentes en una entrevista en la que también se habló de Shakira o Cataluña, por ejemplo. Una charla dinámica y divertida que marcó este programa en el que también vimos un sketch de Jorge Ponce (con mosaico con su cara incluido) y varios partidos de tenis protagonizados por los propios Broncano y Piqué junto a varios invitados especiales.

Gerard Piqué en 'La resistencia'

Un programa que siguió siendo el mismo

En definitiva, 'La Resistencia' no dejó de ser 'La Resistencia' pese a cambiar de espacio y ser especial. Parecía evidente que no se quería despistar al espectador habitual, no se le quería mostrar un nuevo programa, simplemente se quería hacer 'La Resistencia' de siempre pero en un lugar mayor, incorporando nuevos elementos. Y es que por ejemplo se jugó de forma notoria con el público presente en el estadio incorporándolo al juego, se supo aprovechar el multiplicar el número habitual de espectadores presentes. También se aprovechó el realizar el espacio sobre una pista de tenis y es que este deporte fue uno de los ejes vertebrales de la noche. En definitiva, el programa de Movistar+ fue el mismo de siempre, pero adaptándose a su nuevo entorno. Pero, ¿debería haber ido a más?

¿Debería haber sido algo más?

Y es que si el cambio de espacio funciona claramente entre el público habitual ya que las dinámicas se mantienen, ¿tenía sentido ir un paso más allá? Posiblemente sí. Aunque nos encontramos ante un buen especial, se podría haber aprovechado la ocasión para ir un paso más allá. Además jugar con el estadio, ¿por qué no se aprovechó a traer a más invitados especiales, por ejemplo? ¿Por qué no se unieron a los invitados más icónicos para hacerles un homenaje? Ellos son la verdadera alma del espacio y sí, se podría haber creado un evento mucho más llamativo que contase con rostros icónicos de la historia del espacio. O es más, se podría haber traído a invitados sorprendentes que nunca habían pisado el plató del espacio y que lo hacían por primera vez, y de forma excepcional incluso, en este especial.

Especial 'La resistencia' en La Caja Mágica

Quizás se podría haber aprovechado la ocasión para contar con rostros importantes del mundo del espectáculo o de la cadena incluso para que este especial de 'La Resistencia' se convirtiese en una noche más especial todavía, se transformase en un evento dentro de la noche madrileña. Pese a ello, con estos especiales sí se ha conseguido crear un evento alrededor del que parecía inicialmente un simple chascarrillo. Movistar+ ha querido dejar claro que sí, 'La Resistencia' es un formato importante en su parrilla, es un programa que funciona y que cuenta con un movimiento social suficiente como para dar el salto a la Caja Mágica. Se podía haber hecho mejor, sí, se podía haber hecho mucho más a lo grande, también; pero pese a todo, #0 ha logrado que el espacio de Broncano gane en relevancia social y adquiera una dimensión mayor, se ha logrado dar un regalo a esos seguidores que han visto cumplidas una de las promesas de Broncano.

Lo que no se vio del especial

En este especial de 'La Resistencia' estuvo presente Piqué, los colaboradores habituales del espacio, 1.500 personas de público... y FormulaTV. Pudimos ver de primera mano cómo se realiza el espacio de El Terrat y vivir "in situ" todos los entresijos del exitoso espacio de Movistar+. Pese al frío del estadio, el público disfrutó (y mucho) de la grabación del mismo; desde el preshow inicial hasta la finalización de la noche. Y es que minutos antes del inicio del programa, los asistentes a La Caja Mágica fueron los auténticos protagonistas con un animador del público que les puso en el foco, que interactuó con ellos y que incluso les invitó a bajar a la pista, integrándoles por completo en la dinámica del programa.

Pero no fueron los únicos con los que interactuó este y es que gracias a él pudimos descubrir por ejemplo que en esas gradas se encontraba Susi Caramelo, la reportera más icónica de 'Las que faltaban'. Este estaba en el estadio junto a Israel Rodríguez y parte de los directivos de Movistar+. Pese a ello, ninguno formó parte del show posterior, simplemente acudieron al evento como espectadores. Precisamente fueron estos espectadores los que animaron más que nunca a Broncano y sus colaboradores porque sin duda, el calor de esas más de 1.000 personas fueron fundamentales para que este especial funcionase; había un claro feedback entre el equipo del espacio y esa audiencia presente allí. No dudaron en unirse a las bromas durante las entrevistas y a ser partícipes de los diferentes partidos de tenis, por ejemplo. Dejaron claro que sí, eran fans acérrimos de un programa que sigue creciendo y sigue siendo un emblema en Movistar+, siguen siendo la resistencia, en definitiva.