'La resistencia' sale a la calle para grabar dos entregas gracias a la propuesta de Gerard Piqué

El plató de 'La resistencia' es uno de los más conocidos del entretenimiento de Movistar+. Sin embargo, ya tienen preparado que, al menos durante dos entregas, cambiará su ubicación, puesto que este formato producido por El Terrat saldrá a la calle tras la propuesta que Gerard Piqué hizo a David Broncano en su visita del día 10 de octubre.

La Caja Mágica y David Broncano, en 'La resistencia'

Fue en esa entrega cuando el presentador y el futbolista hicieron pública una conversación privada que habían tenido anteriormente. "Me hiciste una propuesta y lo vamos a hacer, ¿no?", comentaba Broncano, informando aun así que "todavía no se ha comunicado a Movistar". "Me ha propuesto hacer un programa especial doble desde La Caja Mágica con Gerard y 3000 personas de público que eso va a ser la hostia", explicaba al público.

"Y vamos a jugar un partido, ¿no?", proponía en ese momento Piqué, "ya que estamos en la pista...". Ese comentario sorprendió al presentador que no se lo esperaba y reaccionó con un "pero ahí va haber público; tres o cuatro mil personas". "¿Y qué? ¿Te sudan las manos y la raqueta se te va a ir?", preguntaba con cierto cachondeo el futbolista, pues el sudor de las manos de Broncano es un asunto que se ha comentado en varias ocasiones en el programa.

El plató en La Caja Mágica

Pues dicho y hecho. La semana del 11 de noviembre, todo el equipo pondrá rumbo a La Caja Mágica de Madrid para grabar allí dos programas especiales, instalando todo el decorado del programa en una de las pistas de tenis del recinto. Este estadio multiusos, ubicado en el barrio de San Fermín (en Usera) se convertirá en un enorme plató de televisión con un enorme número de asistentes entre el público.