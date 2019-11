El lapsus de Lolita en 'La resistencia': "El popper lo dan en las clínicas para el corazón cuando se te para"

Como ya es habitual, las entrevistas de 'La resistencia' pueden ir por caminos que nadie esperaba en un inicio. La noche del martes 12 de noviembre acudió al programa de Movistar+ Lolita Flores para promocionar su nuevo proyecto teatral, "La fuerza del cariño", pero como era de esperar ese no fue el tema principal de la entrevista, pues pronto comenzarían a hablar de drogas y de la teoría de su hija Elena Furiase acerca del cambio climático.

Lolita, en 'La resistencia'

"¿Has consumido setas?", le preguntó Broncano a la cantante, a lo que esta le comentó que "no, porque me dan miedo", pero continuó con un "a mí me gustan las drogas", algo que desató las risas y aplausos del público. Ella matizó que "droga es una aspirina" y añadió: "Nunca me han gustado las drogas que me saquen de quicio. Me gusta la cervecita, el vino. He probado la cocaína. No la recomiendo". "¿Y el popper?", cuestionaba el presentador. "¿El popper? No hombre, no. El popper te lo dan en las clínicas para el corazón cuando se te para, ¿no?", comentó muy segura la invitada.

Todo el mundo se quedó impresionado ante tal declaración y solo Ricardo Castella se arrancó a responder: "Di en qué clínicas hacen eso que lo anotemos". Lolita estaba sorprendida de la reacción de la gente, por lo que Broncano le explicó: "Es vaso dilatador". Eso hizo que la cantante fortaleciese su comentario diciendo: "Por eso, cuando el corazón...", pero le interrumpieron para concretar que "igual es para otro órgano". Ella quiso entonces saber para qué servía y le explicaron que "el tiempo no es elástico, pero el ano permite elasticidad", porque es "para el ojete".

En defensa de su hija por el cambio climático

A finales de octubre, Elena Furiase acudió a 'Vuelta al cole' y dio una errónea explicación sobre el cambio climático. Por ello, Lolita en 'La resistencia' dijo que podrían tratar cualquier tema pero "del cambio climático no voy a hablar que ya habló mi hija", añadiendo que "se equivocó porque no estaba pensando...".

Pese a que comenzó diciendo: "No voy a decir lo que dijo porque para eso es mi hija y me voy a escudar en salud", acabó exponiendo las declaraciones de su hija: "Dijo que el cambio climático se debía a que el sol se estaba acercando al sol y se estaban deshaciendo los polos". Sin embargo, quiso encontrar algo de lógica en las palabras: "Yo, que veo muchos documentales de La 2, dicen que los gases del sol se están acercando a la Tierra, así que tan desencaminada no iba. Mi hija en el fondo llevaba razón".

Entre risas, Broncano aseguró que "esto es la definición de madre. Te imagino estudiando en casa para ver cómo puedes justificar lo que dijo tu hija", a lo que Lolita dijo: "Pobrecita, se le fue la olla". No obstante, no quedó aquí el asunto, pues el presentador quiso matizar que el Sol no se está acercando a la Tierra, y Lolita añadió convencida: "No, es la Tierra la que se acerca al Sol".