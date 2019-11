La pelea de Quim Gutiérrez por culpa de la fama: "Acabé por el suelo. Le pegué porque él me dio primero"

Ningún invitado de los que va a 'La resistencia' sabe por dónde puede ir la entrevista. El jueves 7 de noviembre acudió al plató Quim Gutiérrez para promocionar la película "Ventajas de viajar en tren" y contar que su personaje tiene una filia sexual: le gustan los gemidos simulando aullidos de perros. A colación, también explicó cómo son los gemidos de una japonesa desacompasada, sin ningún tipo de pudor a la hora de recrearlo.

Quim Gutiérrez

Gutierrez y David Broncano hablaron de distintos temas, hasta que el presentador le preguntó si se había peleado alguna vez en la calle con alguien, a lo que el actor comenzó explicando: "Yo soy bastante pacífico pero mi pronto es complicado. Tengo una mala gestión del pronto". Dicho esto, puso en antecedentes que "de pequeño yo hice una serie en Barcelona que fue muy célebre y era muy agobiante ser adolescente y salir por la tele".

Se trataba de la serie 'Poble Nou', donde interpretó a lo largo de 200 capítulos al personaje de Martí en 1994. "A mí me querían pegar porque salía en la tele, era un niño simpático, era el primer fenómeno de la serie... Generaba una controversia", explicaba el actor recordando aquella época y el presentador le preguntó: "¿La gente te quería pegar por la calle?". Fue entonces cuando Gutiérrez explicó que sí: "Y a uno le di por pesado. Él me dio luego otra peor".

Una pelea que acabó por los suelos

"Acabé yo por el suelo", recordaba el actor al que le pidieron que contase bien cómo ocurrió todo. "Le pegué porque él me dio primero diciendo: 'Eres el de la serie, pum'. Me soltó una hostia, le di otra de vuelta y pensé que se quedaba ahí, pero no, el tío me dio la tercera", siguió contando y explicó cómo terminó todo: "Entonces practiqué otro deporte que se me da bien, que es la carrera".