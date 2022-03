El humor más gamberro y deslenguado tiene su particular hueco de lunes a jueves en 'La resistencia', con el formato regalándonos momentos completamente surrealistas. El equipo de David Broncano lo volvió a hacer, dejando ojipláticos a los espectadores: se decidió desnudar por completo al humorista Danny Boy-Rivera y le pintaron de verde para solventar un problema con el croma.

'La resistencia'

Aproximadamente dieciocho minutos después de que comenzase la entrega del 29 de marzo, Jorge Ponce saludaba desde fuera de plató para dar explicación a determinadas "cosas complejas". Las ondas gravitatorias se convertían en el objeto de la sección, cuando el cómico tomaba dos esferas para ejemplificar el comportamiento de dos cuerpos celestes. Sin embargo, su cara de sorpresa hacía sospechar que algo estaba sucediendo.

Con semblante serio y gestos de extrañeza, Ponce miraba a su izquierda: "¿Esto qué es?", cuestionaba, al tiempo que movía las manos con incomprensión. Repitiendo la misma pregunta, la realización eliminó el fondo que se estaba proyectando en el croma, dejando ver a un hombre completamente desnudo y pintado entero de verde: "Había un problema...", comicaba, mientras giraba una de las esferas.

"Estamos intentando hacer algo profesional", exponía Danny Boy-Rivera, mientras el público no podía parar de reír. A continuación, Jorge explicó lo que había ocurrido antes de descubrir esa particular medida: "Me dicen: 'Se ha roto el traje del croma, pero tenemos una solución'", confirmó. La única respuesta que le salió a Ponce fue comunicar lo "desagradable" que había sido la situación: "Más desagradable es esto. ¡El Mortadelo a la Tierra!", sentenció su compañero, mientras tapaba sus partes.

Danny Boy, protagonista real de la noche

Segundos después, la imagen que podía verse de pasó de ser una galaxia a Ciudad Real: "¡Si es que no integra bien!", exclamaba el humorista, al tiempo que la realización pausaba la proyección. En ese preciso instante, podía verse como las partes íntimas de Danny estaban a centímetros del rostro de Jorge Ponce. "Parecía mi ángel de la guarda ahí, contándome secretos al oído", expresó de nuevo.

Como suele ser habitual, la situación daba para mucho y la dirección del formato de El Terrat era consciente. El cómico seguía en el croma intentando sacar adelante su sección, aunque se tornaba como algo imposible. De hecho, Danny Boy-Rivera volvió a entrar en escena minutos después, colocándose muy cerca Ponce de nuevo: "¡¿Cómo recorta eso tan bien?!", expresaba, mientras en imagen podía apreciarse la forma de un aparato reproductor al lado de su cara. Broncano era incapaz de aguantar las risas, al igual que el resto de los presentes.

Danny Boy-Rivera, pintado de verde

Llegó el momento de hablar de los agujeros negros y la "colisión de dos objetos masivos". Para ilustrar lo que era esta región finita del espacio, 'La resistencia' le pidió a Rivera que se diese la vuelta y elevase su trasero para enseñarlo a cámara: "¡No vuelvo a participar en secciones de física!", sentenció. Tiempo después, puso pie en el escenario, ovacionado como nunca por todo el patio de butacas.