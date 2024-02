'La ruleta de la suerte' sustituye a Joaquín Padilla, su cantante

Por Daniel Parra |

'La ruleta de la suerte' introdujo un importante cambio el pasado lunes 5 de febrero. Joaquín Padilla, cantante del programa desde 2012, ha sido sustituido. La presentación al inicio no se desarrolló de la manera habitual, con Padilla introduciendo a Jorge Fernández y Laura Moure. Eran los propios presentadores los que entraban al plató para presentar a los concursantes y, después, a Jota, el nuevo vocalista del grupo Iguana Tango. "Estoy mirando para allí arriba, y digo: 'Jo, Joaquín, vaya corte de pelo que te has hecho, ¿no? Que pelado te has pegado'. Pero no es Joaquín...", comentó Fernández.

Joaquín Padilla en 'La ruleta de la suerte'

"Es la nueva moda, Jorge", respondió Jota, nuevo cantante de 'La ruleta de la suerte'. El presentador del espacio le dio la bienvenida y explicó la ausencia del vocalista habitual:. Así que va a estar Jota acompañándonos, y te damos las gracias y la bienvenida con este fortísimo aplauso, muchísimas gracias"., respondió el intérprete.

La cadena no ha dado a conocer el motivo exacto de la ausencia de Padilla, pero su marcha solo será temporal. A pesar del cambio, el nuevo vocalista gustó al conductor del programa tras estrenarse interpretando una canción de David Otero y otra de 84. "Has tenido un buen debut, Jota. Buena canción para debutar", señaló Fernández a un Jota que admitió que es "muy fan" de 84. "Lo has hecho fenomenal, lo has hecho muy bien. Felicidades", insistió el presentador.

Las redes aprobaron el cambio

El cambio de cantante en 'La ruleta de la suerte' no pasó desapercibido para los espectadores. Muchos usuarios expresaron su sorpresa en X, antiguo Twitter, pero alabaron el trabajo de Jota. "Menuda diferencia" o "por fin" fueron algunos de los comentarios que los seguidores del programa publicaron, pidiendo que el nuevo vocalista se quede de forma definitiva. A pesar de la controversia surgida, sí hubo mensajes de cariño para Joaquín Padilla, como "ahora 'La ruleta' no es lo mismo sin él" o "no me lo puedo creer".