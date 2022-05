Se empiezan a torcer algunas cosas en el Festival de Eurovisión 2022. A pesar de ser un certamen en el que los artistas y países defienden sus canciones como símbolo de fiesta y unión, no siempre las cosas salen como se desean. El problema ha llegado a través de las redes sociales, donde algunos "seguidores" del evento atacaron a participantes y parte del equipo de la 66ª edición, ensañándose con algunos representantes como Ronela Hajati, representante de Albania.

"Condenamos enormemente todas las formas de discriminación y estamos asustados por graves niveles de abuso online que ha habido hacia aquellos que trabajan duro por producir el show de este año, incluso a sus cuentas personales", matizaba la Unión Europea de Radiodifusión. "Entendemos que la pasión por el Festival es muy profunda y la UER apoya la libertad de expresión, pero los artistas, cuerpo y voluntarios deberían poder llevar a cabo sus trabajo sin abusos", añadían.

Por otro lado, mostraron estar muy firmes con aquellos que sigan vertiendo odio a través de las redes sociales: "Aquel que cruce la línea de comportamiento abusivo será bloqueado inmediatamente y denunciado y, en casos serios, trabajaremos con nuestros compañeros de redes sociales de todas las plataformas para denunciar a todos aquellos a las autoridades locales pertinentes", decían, para frenar en seco el odio.

In the spirit of the Eurovision Song Contest we'd like to remind our followers of the values of the competition and to respect others online. pic.twitter.com/jCePYa30Wc