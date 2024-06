'La Voz Kids' cierra su lista de semifinalistas en el Asalto Final con cuatro nuevas voces

Por Alejandro Burrueco Marín |

El Asalto Final de 'La Voz Kids' ha llegado a su fin y Lola Índigo, Melendi, David Bisbal y Rosario Flores ya tienen a sus semifinalistas para la Semifinal del próximo sábado 6 de julio. Junto a sus asesores Judeline, el Kanka, Álvaro Soler y Mau & Ricky han tenido que despedir a algunas de las pequeñas voces que se encontraban en la Zona de Peligro.

Martina cantando 'Greatest Love of All' de Whitney Houston en 'La Voz Kids'

El equipo de Lola Índigo daban inicio al programa con tres opciones muy diferentes entre sí:. Pese a la difícil decisión y la dureza de dejar a dos atrás, la coach y Judeline

Melendi contaba con la ventaja de que su equipo tenía dos asesores Mau & Ricky para elegir entre sus candidatos: Lucas con 'Enchanted', Curro con 'Cuántas veces' y Martina cantaba 'Con las ganas'. El equipo de Melendi ya tenía a Vera, Marc e Inés en la semifinal y se cerraba con la elección de Martina gracias a su sensibilidad a la hora de transmitir el mensaje de Zahara.

Juan Francisco y Paula completan la lista

Rosario también tenía un equipo muy versátil, que aunque contaba con Moncho y su 'Si a veces hablo de ti' o a Juan Francisco con 'Me falta el aire', Alejandro daba el punto de diferencia con 'Deja vu' de Olivia Rodrigo. De esta manera, El Kanka le ayudó a seleccionar a Juan Francisco para que se uniese a Rafael, Estefanía y Nadia, que fue robada del equipo de Melendi, en la semifinal.

Finalmente, David Bisbal y Álvaro Soler tenían la responsabilidad de cerrar la lista de finalistas con una de las voces de su equipo, en el que todos optaron por el inglés: Esther con 'Seaside', Colin con 'You Are the Reason' y Paula con 'Greatest Love of All'. De esta manera, Paula se convertía en la última semifinalista de la noche y se unió a sus compañeros Alina, Dayana y Mario.