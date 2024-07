Por Alejandro Burrueco Marín |

'La Voz Kids' ya ha elegido a sus ocho finalistas para suceder a Rubén Franco en esta novena edición del talent show. En la semifinal del sábado 6 de julio, Melendi, Rosario Flores, David Bisbal y Lola Índigo, junto al público, tomaron la difícil decisión de reducir a la mitad sus equipos, quedándose cada uno con las dos mejores voces. Además, el programa de Antena 3 recibió las actuaciones de Álvaro de Luna, que cantó con los semifinalistas de Bisbal y Flores, y Leo Rizzi, que lo hizo con los de Melendi y Mimi.

Sin embargo, quienes consiguieron hacerse por su puesto en la final fueron tras escucharlo cantar 'Y ya te quería' por Alejandro Sanz

En cuanto a los semifinalistas de Rosario, Estefanía mostró su evolución con 'The House of the Rising Sun' y Nadia se estrenaba en el equipo con 'Killing Me Softly with His Song'. Pero los finalistas escogidos fueron sus compañeros Juan Francisco, alzado por el público por su actuación de 'Entre sobras y sobras me faltas', y Rafael, elegido por la emocionada Rosario al escuchar su 'Armadura': "Nuestra raza no se puede aguantar".

Los finalistas de Melendi y Lola Índigo

Inés abría las actuaciones de su nuevo equipo, con Melendi como coach, cantando 'Stay with Me' y Marc iba tras ella con 'Lovely' de Billie Eilish. No obstante, el público optó por el 'Rise Up' de Vera y Melendi acabó por decantarse por Martina, que cautivó a los espectadores con 'Aunque tú no lo sepas', aunque tuvo que pedir ayuda a David Bisbal y a Rosario para afrontar la decisión.

Por último, Lola Índigo cerró la lista con los finalistas de su primera edición como coach en el formato. Alicia entonó el éxito de Olivia Rodrigo 'Vampire' y Astrid optó por interpretar 'Recuérdame' metiéndose el papel con un sombrero mexicano. Pero, finalmente, quienes cerraron la lista de finalistas fueron Aitana con su 'Grenade', elegida por el público tras ser robada del equipo de Rosario, y Rafa con 'A tu vera', seleccionado por su coach.