'Me resbala' comenzó su andadura en Telecinco, de la mano de Lara Álvarez, la noche del martes 27 de junio. Fue entonces cuando los espectadores pudieron ver a la asturiana como sucesora de Arturo Valls al frente del programa de comedia, momento en el que la presentadora hizo referencia a las críticas que había recibido por su fichaje.

Lara Álvarez y sus invitados en el estreno de 'Me resbala'

El programa, de hecho, tiró de humor al, programa en el que Álvarez había trabajado en los últimos años. La asturiana incluso dio las buenas noches como si estuviera en el reality, mientrasa los que solía vestir en el mismo. "Vale que voy vestida de 'Supervivientes', está claro. Vale que sé que no estoy ahí porque aquí huele bien, así que. Vamos a hacerlo bien", manifestó Álvarez.

La presentadora ya mencionó el nombre de 'Me resbala' al saludar a la audiencia y recordó que "vuestros sueños por fin se han hecho realidad". "Qué buena acogida la noticia, cuánto apoyo he recibido de todos vosotros. De hecho, dejadme que comparta un poco con vosotros", comentó la presentadora, con ironía. Álvarez recogía entonces un móvil y, antes de leer, aseguró que eran "tuits reales": "A Lara Álvarez la veo muy sosa para este formato. Lara solo me gusta en 'Supervivientes'".

"Me voy a entregar en cuerpo y alma"

"Lara (y este empieza bien, me he venido un poco arriba), es muy maja, muy guapa, muy buena profesional", prosiguió la presentadora, momento en el que recibió un aplauso en plató e hizo una pausa antes de manifestar que "aquí se tuerce: pero graciosa, no es". "La verdad es que, después de leer todos esos mensajes, lo que me pregunto es: '¿Lará bien, lará mal?'", bromeó Álvarez, para después señalar que "no os queda otra que ver el programa". "Lo que os prometo es que me voy a entregar en cuerpo y alma y, además, tengo la suerte de aprender de los mejores", remató la asturiana.