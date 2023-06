'Me resbala' presenta su etapa en Telecinco: "El secreto es que no hay un patrón y hay una complicidad única"

Por Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

La nueva etapa de 'Me resbala' con su salto a Telecinco está a punto de dar comienzo. Será el 27 de junio cuando se estrene en el prime time y, para conocer todos los detalles, FormulaTV ha acudido a la rueda de prensa a la que han acudido sus responsables y algunos de sus protagonistas. El formato seguirá siendo muy similar al que ya conocemos de su trayectoria en Antena 3 y la gran novedad es que ahora la presentadora será Lara Álvarez.

Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España arranca la rueda de prensa asegurando que "estamos muy contentos de presentar 'Me resbala',. Van a pasar en total 15 participantes, hemos engañado a Lara, que tiene dentro la vis cómica que necesitábamos, tiene todo para que el programa sea fantástico". Además, añade que tenían muchas ganas de arrancar su aventura con Shine Iberia, dando paso a Ana Rivas, directora de Entretenimiento de la productora.

"Nos sentimos en casa, está completamente renovado, somos como una familia, nos sentimos así y lo que hacemos en este programa es una reunión familiar con todos los primos, cuñados y cuñadas con los juegos que hacemos en casa. Es todo real, no hay calambrazos que estén fingiendo, ellos se divierten como si fuera una fiesta, y estamos encantados con Lara porque la tía es rapidísima, tiene un sentido del humor brutal", comenta Rivas, agregando que veremos a "participantes con los llevamos tiempo trabajando y otros nuevos".

Lara Álvarez: "Pensaba que era una broma y me lancé"

Después, le ha tocado el turno a Lara Álvarez, la presentadora del programa en su renovada versión para Telecinco. "Este programa empezó haciéndome reír desde el minuto uno. Al principio pensaba que era broma, me lancé de cabeza, y quiero agradecer la evolución y el cambio a Mediaset y a Shine. Ha sido un caramelo y no me esperaba que iba a ser tan divertido", cuenta ilusionada.

Lara Álvarez, en 'Me resbala'

"Algo que me ha marcado es cómo se ha captado el tono, la inteligencia, todo", sigue resaltando Álvarez, para proseguir con sus sensaciones: "Lo más complicado de todo es la armonía que se ha creado en todo esto. Ha sido y sigue siendo una experiencia que es un regalo. El secreto de este programa es que no hay un patrón marcado y hay una complicidad única. Estamos todos con la misma intención. No hemos tenido filtros y espero que la gente lo vea".

Las sensaciones de los participantes

A la presentación han acudido varios participantes de esta temporada como es el caso de Anabel Alonso, una veterana del formato: "Me pongo a jugar aquí y es como si fuera a ganar una medalla de las olimpiadas", cuenta, y sorprende al afirmar que tuvo que hacerse una radiografía al darse una costalada interesante. En cambio, para Lorena Castell es una aventura nueva: "Sientes la presión de haber visto a referentes en 'Me resbala' y me hace muchísima ilusión el volver a la cadena porque hace mucho estuve en Mediaset".

Josep Ferré comenta que "te olvidas de la televisión cuando estás ahí. Lo importante es que estoy aquí y lo demás me resbala" y, siguiendo con el sentido del humor, Florentino Fernández asegura que "es un programa redondo como yo", mostrando su emoción de que se ubique el espacio en el prime time de Telecinco.

"Recuperar en televisión mi faceta de gansa es un regalo del universo", destaca Paz Padilla con halagos para sus compañeros: "Son unos genios, todos son buenísimos y competitivos, pero a la hora de trabajar no, son todos generosos. Hay humor de todo tipo. Me he sentido entre amigos, he sido yo misma, es un regalo. Forma parte de la nueva Mediaset, que fomenta la familia y quiero darles las gracias". Con mucha ironía, Santiago Segura señalaba que es reacio a la televisión y que no está en muchos programas, por lo que puso una serie de condiciones para aceptar la oferta. "Que estuviese Flo, que lo presentase Lara y que no estuviera Anabel Alonso. Con dos ya me sirvió".

Nueve entregas sin objetivo de share

El director de Producción de Contenidos de Mediaset ha aprovechado este encuentro para asegurar que "no hay objetivo de cuota de pantalla". "Queremos hacer una hora y media de televisión divertida y creemos que es una apuesta muy amplia; de las tonterías que provocan estos participantes es interesante", añade Guerra, confirmando que se van a ser nueve programas.

Lara Álvarez y algunos de los participantes de 'Me resbala'

Estas serán las pruebas de 'Me resbala'

Teatro de Pendiente: El buque insignia y principal seña de identidad del programa. Los cómicos deberán interpretar un sketch de humor improvisado, con el 'pequeño' inconveniente de que tendrán que hacerlo en un decorado inclinado en el que mantener el equilibrio dificulta la puesta en práctica del método Stanislavski.

Palabras corrientes: Sin duda, una prueba con mucha energía. Un cómico deberá transmitir una palabra a otro sin mencionar 12 palabras prohibidas. Tendrá que hacerlo además sentado en una silla aparentemente normal que, mediante un mando a distancia, genera una descarga eléctrica en caso de que diga una de estas palabras, un taco o levante las manos para expresarse por gestos.

Alfaboy: Participando en parejas, los cómicos tendrán que comunicar al resto una palabra dada solo con la ayuda de sus cuerpos, escenificando las letras tendiéndose en el suelo y tratando de adoptar sus formas.

Fotomatopeyas: En un grupo de tres o cuatro cómicos compitiendo por turnos, cada uno tendrá que emitir una onomatopeya para intentar que los otros averigüen el sonido real al que corresponde.

Cógeme el conejo: El mítico juego de las sillas, versión Oryctolagus Cuniculus. Con las manos a la espalda y el cuerpo flexionado, los cómicos se sitúan alrededor de una mesa redonda en la que hay dispuestos varios conejos de peluche, uno menos que participantes. Una música dará el pistoletazo de salida para empezar a girar alrededor de la mesa y cuando se detenga, todos tendrán que intentar coger un conejo. El que no lo consiga quedará eliminado y el juego seguirá hasta que solo quede un ganador.

Transmisión imposible: Colocados en fila india frente a un compañero, cada cómico deberá hacer mímica para que éste averigüe un dicho popular dado.

Tiranteces: Colocados espalda con espalda en el centro del plató y unidos por una cuerda elástica, dos de los cómicos tendrán que dar el título de una canción dada o terminar un refrán, pero antes pondrán a prueba sus fuerzas corriendo en direcciones opuestas hacia sendos pulsadores que deberán apretar para poder contestar.

Pollo no he sido: Demostrar la habilidad también puede ser motivo de carcajada. Situados cuerpo a cuerpo con los ojos vendados, los cómicos tendrán que hacer un recorrido

pasándose de uno a otro un pollo de goma, utilizando solo el cuello en la ida y las rodillas en la vuelta. Suena surrealista porque... lo es.

Kareto Kid: Un cómico se colocará frente a un aparato que le sujetará la cabeza y que contiene una cámara. A continuación, Lara Álvarez leerá una breve historia y el participante tendrá que escenificarla lo mejor posible, solo con los gestos de su cara.

¿Kara o ke ase?: Los cómicos han de interpretar un karaoke cuya letra saldrá en la pantalla lateral mientras la música suena en plató. La peculiaridad es que letra y música estarán al revés y el resultado final se desvelará al poner el vídeo en sentido inverso.

Bocabulabios: Situados frente a frente con un retractor labial colocado en la boca para dificultar el habla, dos cómicos tendrán que decir una palabra dada para que el otro la averigüe.

¿Está consuelo?, Fotomímica, Se te ve el cartón, ¿Te dance Queen?, ¿Qué me estás cantando?, A tus espaldas, Bocadillo de carrillo, Star track, Chiste ríes, pierdes y ¿Qué asco mío?, son otros de los retos a los que se enfrenarán los participantes de cada entrega.