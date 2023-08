Lara Álvarez, sobre su etapa en 'Supervivientes': "Hasta 30 segundos antes del directo vomitaba con ansiedad"

Por Redacción |

La edición de 2022 fue la última de Lara Álvarez como copresentadora de 'Supervivientes'. Había ocupado este puesto desde 2015 y ella estaba en Honduras, haciendo las conexiones en directo y estando con los concursantes. Tomar la decisión no fue nada fácil, como ya explicó entonces, pero ahora ha hablado largo y tendido con Nagore Robles sobre esta experiencia en "La casa de mi vecina", de Podimo.

Lara Álvarez, en 'Supervivientes'

"El momento no fue tan duro como durante la toma de decisión", recuerda ahora Álvarez, quien se sincera al comentar que ", estás en el programa que más audiencia está teniendo, un papel asentado porque hay una trayectoria y un cariño del espectador".

Sin embargo, de repente siente que es el momento de un cambio: "No es que no disfrutara, pero tampoco sentía que fuera a hacer la última edición al 300%, que era lo que yo me implicaba en este programa, y no me parecía justo", reconoce la presentadora.

"Necesitaba hacer cosas nuevas"

Tiene muy buenas palabras al recordar su paso por el programa, pues es consciente que de que marcó un antes y un después en su carrera y en su vida. Pero todo tiene un final y no fue tanto por "el cansancio del encorsetamiento en un mismo papel, sino más lo que yo sentía. Necesitaba hacer cosas nuevas".

Lara se considera una persona con una autoexigencia era enorme y si en condiciones normales ya era complicado, la llegada del Covid hizo mucho más dura la experiencia. "Eran 93 días y la estancia allí es dura porque se para la vida, y más en los últimos tres años que nos pilló la pandemia allí y no se podía hacer absolutamente nada", comenta la presentadora.

Los momentos más duros de la experiencia

"A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo estar vomitando en una esquinita al lado de un árbol", reconoce Lara Álvarez, quien detalla que estaba "vomitando fatal de la ansiedad, de la tristeza que tenía en ese momento".

Pero esta cara tenía que cambiar de golpe al conectar en directo: "Y luego entrar y decir: '¡Muy buenas noches, Jorge! ¡Muy buenas noches! ¡Besos desde Honduras!'. Porque, al final, dices: 'El espectador conecta para desconectar'". Nadie lo notamos viendo 'Supervivientes', lo que demuestra la gran profesional que es Lara Álvarez.