'Supervivientes 2023' contó en su gala del 25 de mayo con la visita de Lara Álvarez, con el fin de avanzar su nuevo programa, 'Me resbala'. La antigua presentadora del reality, de hecho, se mostró bastante emocionada al reencontrarse con su excompañero Carlos Sobera y poder dirigirse a sus antiguos compañeros, al igual que aprovechó para felicitar a su sucesora, Laura Madrueño, por su trabajo.

Carlos Sobera recibe a Lara Álvarez en el plató de 'Supervivientes' con un cariñoso abrazo

, comunicó Sobera, durante una conexión en directo con Madrueño, antes de comunicar que ", que seguramente se va a emocionar por estar de nuevo en este plató". "Viene a hablar de su nuevo programa, del nuevo éxito de Mediaset: 'Me resbala'", aclaró el presentador, antes de recibir Álvarez con un cariñoso abrazo., manifestó Madrueño, sonriente, desde Honduras.

"Qué maravilla, qué bien lo estás haciendo, qué representación tienes de un equipazo de 180 personas. Ahora sí que entiendes a la familia hondureña. No podían haber encontrado mejor representante. Te mando un beso gigante. Chapeau", declaró Álvarez, hacia quien era su sucesora al frente del formato desde las tierras hondureñas. "Gracias, tengo la piel de gallina por poder saludarte desde aquí, desde tu casa. Tienes aquí a tu familia, que te mandamos toda nuestra energía desde Los Cayos para que tengas por delante un programón, que es lo que te mereces", dedicó Madrueño, antes de que finalizara la conexión.

"Os echo muchísimo de menos. Es más, déjame decirte algo: en vuestro éxito está mi felicidad. Cada vez que veo lo que estáis cosechando, y más en este momento complicadísimo de la televisión, te digo que lo que hacéis es histórico", valoró Álvarez, quien incluso reconoció que "cada vez que veo 'Supervivientes', me emociono. Me cuesta mucho, porque tengo el corazón dividido". "Han sido ocho años, he aprendido mucho de este programa, mucho de ese equipo que es mi familia hondureña, que ahora mismo sé que están allí viéndolo desde el control", añadió la presentadora.

La asturiana recalcó que "no podía ser de otra forma: tenía que ser aquí el poder hablaros aquí de mi nuevo proyecto", el cual resumió como "un grupo de locos maravilloso. Tenemos a los mejores cómicos de este país". "Con muchas ganas de compartir momentos en familia, disfrutando otra vez de la nueva juventud que es como lo estamos viviendo, con pruebas muy locas y clásicas", manifestó Álvarez, con la promesa de que iban "a generar ese ambiente divertido, pillo, gamberro que nos gusta tanto". "Va a ser un exitazo absoluto", apostó Sobera.