'Las chicas del cable': La muerte de un protagonista y un impactante regreso marca la midseason de la T5

El 14 de febrero arrancó el principio del fin de 'Las chicas del cable'. Netflix y Bambú Producciones estrenaron la primera parte de la quinta y última temporada de la ficción creada por Ramón Campos y Gema R. Neira ('Gran Hotel', 'Alta Mar', 'Velvet') y producida por el propio Campos junto a Teresa Fernández-Valdés. Cinco han sido los episodios que han sido ya lanzados y en los que innegablemente la vida de sus protagonistas ha dado un vuelco por completo. La Guerra Civil ha marcado sin duda esta tanda previa a los episodios definitivos en los que la historia llegará a su final.

Concha Velasco y Blanca Suárez ('Las chicas del cable')

La temporada final arrancó con la vuelta de Lidia a Madrid tras siete años viviendo en Estados Unidos. El regreso de Sofía, la hija de Ángeles, a nuestro país para alistarse en el bando republicano en la Guerra Civil provocó que el personaje encarnado por Blanca Suárez rápidamente viajase a España para quitarle esa idea de la cabeza y así salvar su vida. Posiblemente lo que no esperaba es que iba a resultar mucho más complicado de lo que inicialmente parecía. Después de cuatro episodios en los que los problemas fueron frecuentes para la protagonista, llegamos al 5x05 con Lidia y Carlos en prisión y al borde de la muerte tras proteger a Sofía al asesinar al hijo del coronel Ríos y ser condenados a pena de muerte posteriormente.

El inesperado regreso de doña Carmen

Afortunadamente lograron salvar la vida después de que llegar a un trato con los soldados que debían ejecutarlos, tal y como Ríos había ordenado, a cambio de dinero. Lo que no imaginaban es que el general Romero les terminaría arrestando justo después. De esta forma, este mató a Carlos simulando un suicidio y envió a Lidia a la prisión con muchas otras mujeres. Pero lo que esta no esperaba es que en ese lugar, más allá de vivir el drama de no poder ser libre, iba a encontrarse con el verdadero demonio y es que allí se estaba alguien que creía muerta: doña Carmen. Sí, la villana más temible está de vuelta y lo hace como responsable de ese centro penitenciario. Está claro que para Lidia su estancia ahí va a ser el peor de los problemas.

Martín Rivas y Ana Polvorosa ('Las chicas del cable')

Pablo y Marga se reencuentran

Paralelamente, Francisco sí lograba escapar y regresar a Madrid, hacia donde también se dirigía Sofía, ya a salvo. Un destino positivo que se sumaba al de Marga, que tras conocer que estaba embarazada y pensar que había perdido al gran amor de su vida se enteraba que realmente sí está vivo. Pablo volví a la ciudad y lo hacía sano y salvo y dispuesto a vivir su amor con la mujer de su vida. Este lograba librarse así del alférez que estuvo a punto de matarle al descubrir que realmente era republicano. La gran duda es si él y su familia lograrán sobrevivir en Madrid a una guerra que no, no ha terminado todavía, ni mucho menos.

¿Carlota se irá a Berlín?

Por último, en este episodio final de la primera parte de la quinta temporada veíamos a Óscar vivir uno de sus peores momentos en 'Las chicas del cable' y es que es obligado por el coronel Salgado a volver a vestirse de mujer a cambio de salvarle la vida; un cambio que sin duda le marcará para siempre. Paralelamente, veíamos a James pedirle a Carlota marcharse con él a Berlín. ¿Se irá para siempre de España? ¿Abandonará a Óscar o se irá con él para salvarle la vida? Estas incógnitas de Carlota y Óscar, el destino de Lidia junto a Carmen, el futuro de Sofía junto a Francisco y el porvenir de Marga y los suyos sin duda marcará los cinco últimos episodios de la historia de 'Las chicas del cable'.