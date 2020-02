'Las chicas del cable' presenta su temporada final: "Más ambiciosa, potente y con muchas muertes"

La primera serie española de Netflix llega a su desenlace definitivo. La compañía y Bambú Producciones han presentado ya la primera parte de la quinta y última temporada de 'Las chicas del cable', ficción protagonizada por Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa y Ana Fernández, que ahora se despide para siempre. En un encuentro para medios en el que también ha participado Teresa Fernández-Valdés, productora ejecutiva de la misma, algunos de los rostros principales del proyecto han dado las claves de lo que veremos en la temporada final y han hecho balance de estas cuatro temporadas en las que todas han trabajado juntas.

Ana Fernández, Blanca Suárez y Nadia de Santiago

Así nació 'Las chicas del cable'

Fernández-Valdés ha explicado que el proyecto surgió a raíz de una petición de la propia plataforma, que buscaban una ficción "coral, protagonizada por varias chicas y destinada a un público generalista (...) presentamos varios proyectos y en menos de un día quisieron producir este". La directiva ha contado que en Bambú "queríamos contar la historia de diferentes mujeres con perfiles y condiciones distintas. Nuestra idea fue hacer el retrato de chicas valientes y dar la lección que juntas se podía hacer todo". Con este proyecto, la productora se estrenó trabajando en Netflix, lo que supuso un cambio completo de planteamiento en cuando a producción televisiva. "Ellos rompieron el tablero (...) han querido hacer las cosas a lo grande, ellos creen que teníamos buenas ideas pero solo necesitábamos dinero", ha explicado la directiva, quien ha confesado que "de los americanos lo único que envidio es la cartera porque el talento lo tenemos". "Hemos descubierto la industria americana y a hacer un contenido que va a viajar a 180 países", ha añadido.

"Hemos aprendido mucho de feminismo"

La presentadora del acto, Charo Izquierdo (grupo Zeta), no ha perdido la oportunidad de dar su punto de vista como espectadora. Considera que se trata de "una serie para tres generaciones" y que se enfoca en "la independencia y el empoderamiento de la mujer": "Cuando ves la serie y piensas en como somos ahora, te das cuenta que en el fondo hemos mejorado mucho pero no tenemos todo el terreno ganado". Precisamente, Nadia de Santiago y Blanca Suárez, han coincidido con esto y han querido mostrar su agradecimiento de haber podido formar parte de este proyecto. "He aprendido mucho más de lo que es el feminismo (...) y he sido mucho más consciente del gran cambio que ha experimentado la mujer", confesaba la intérprete, mientras que Suárez ha valorado especialmente la oportunidad de haber podido encarnar a estos personajes: "Vivirlo en nuestra piel ha sido impresionante".

Blanca Suárez, Ana Fernández y Nadia de Santiago

La Guerra Civil, protagonista

En esta etapa final, la Guerra Civil va a ser protagonista y esto ha sido algo en lo que ha querido incidir Fernández-Valdés en la presentación. Ha explicado que mostrar este conflicto bélico sufrido en nuestro país ha sido todo un reto y un gran esfuerzo para todo el equipo, por la cantidad figurantes y efectos especiales que se han necesitado. Está convencida que era un tema necesario de tratar pese a que en nuestro país siga "levantando ampollas", aunque ha explicado que "lo hemos hecho de una forma elegante (...) la gente entenderá lo que pasó sin que nos metamos de lleno en eso". Esta ha añadido que en estos diez últimos episodios veremos "retratada a una Madrid en guerra, que ha cambiado mucho".

Orgullosas de la trama de Óscar

En este contexto también se contará la nueva perspectiva que vivirá Óscar, que en esta nueva etapa deberá volver a vestirse de mujer para evitar morir. "Todo el mundo ha conectado mucho con ese personaje y lo hará también ahora (...) en la guerra Guerra Civil las personas transexuales eran rechazados y por ello le veremos volver a vestirse de mujer, aunque todos le sigan llamando Óscar y le vean así (...) todos entenderán que sigue siendo el mismo porque todos hemos viajado con él, hemos compartido su proceso junto a él", ha afirmado la directiva, quién se muestra feliz de la forma en que se ha retratado este tema en la ficción. "Es uno de nuestros grandes logros en esta serie", ha añadido respecto a este tema. Ha sido algo en lo que ha coincidido Ana Fernández, cuyo personaje mantiene una relación con el de Polvorosa: "Estoy orgullosa de cómo hemos tratado nuestra trama con Ana Polvorosa. No ha sido sexual, se ha tratado desde la ternura. Es lo que más me ha gustado con Carlota".

Teresa Fernández-Valdés, Ana Fernández, Blanca Suárez y Nadia de Santiago

Cerramos la serie orgullosas

Para todo el equipo esta serie ha supuesto un "antes y un después", y todos se han mostrado muy orgullosos de su trabajo porque han sido capaces de hacer de todo a lo largo de estas cinco temporadas. Blanca Suárez ha explicado que al encontrarnos ante una ficción tan distinta a todo lo que se había hecho hasta ahora, esto supuso "una responsabilidad e incertidumbres muy grandes". "Es una serie que cerramos orgullosas, en la que nos hemos dejado la piel". Por su parte, Ana Fernández admitía que ha sido una serie muy complicada de rodar: "Todo el equipo es gente espectacular, hemos hecho mucho esfuerzo", y ha puesto en valor la gran unión que han tenido todas las chicas este tiempo.

"Más atrevida, ambiciosa y grande"

La decisión de terminarla ahora costó, y mucho, a todo el equipo. "Hubo una reunión de todo el equipo y Netflix para debatirlo (...) y todas las actrices exigieron que si seguimos haciendo la serie fuese con nuevos conflictos, sin darle vueltas a la misma rueda (...) por eso en esta temporada final hicimos una sacudida y nos fuimos a la Guerra Civil (...) quisimos meterlas en otro contexto, que sufriese de verdad". Esta quinta temporada cuenta con diez episodios divididos en dos partes y según ha remarcado Valdés es una temporada "muy potente". "Es atrevida, ambiciosa y más grande. Ahora las chicas del cable no son tan chicas, son mujeres muy bravas". La responsable de la ficción además ha adelantado que "nos hemos atrevido con todo (...) va a morir mucha gente esta temporada".