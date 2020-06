Atresmedia ha acertado con la fórmula elegida para la franja matinal de laSexta y es que el tándem que forman ‘[email protected]' y 'Al rojo vivo' se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Por ello no sorprende que el grupo de comunicación haya decidido renovar el formato presentado y dirigido por Alfonso Arús y con Angie Cárdenas en la producción ejecutiva por una nueva temporada que se emitirá a partir del próximo de septiembre. De esta forma, laSexta garantiza la continuidad de uno de sus formatos más vistos, que precisamente este martes 30 de junio cumple 400 programas en emisión. En la próxima temporada, Arús y Ferreras seguirán siendo los "reyes de las mañanas" de la cadena verde.

Alfonso Arús, presentador de '[email protected]'

Mario López: "Es aire fresco cada mañana"

La fórmula que une entretenimiento y actualidad ha resultado ser todo un acierto, algo de lo que presume Mario López, director de Antena de Atresmedia. "'[email protected]' es aire fresco cada mañana, una alternativa excepcional capaz de entretener de una manera contemporánea y de mantener al espectador conectado a la actualidad”. Por su parte, el presentador también se muestra satisfecho por los resultados obtenidos y avanza que en la nueva temporada "el tono del programa seguirá siendo vitalista y optimista. No lo vamos a cambiar (...) contenidos muy variados, mucha imagen, y comentarios sin guion". Precisamente, esta buena energía ha sido importante para muchos espectadores durante el confinamiento por la pandemia, una etapa en la que el espacio no ha parado. "Hemos emitido desde plató todos los días. Un esfuerzo que ha merecido la pena”, afirma el presentador y responsable del magacín.

Gran evolución de audiencia

Cuando sí parará el programa es en verano y es que Arús y su equipo se cogen unas merecidas vacaciones los meses de julio y agosto, para volver en septiembre con una nueva temporada. Lo hará intentando igualar o incluso mejorar los datos de audiencia anotados hasta ahora y es que desde que llegó a la cadena, el espacio ha mejorado los datos de la franja en +7 puntos (+4,5 puntos la primera temporada y +2,5 puntos en este último curso) , y tal y como destaca Atresmedia, ocupa ya la tercera posición de toda la televisión en la franja matinal con un 11,6% de cuota media. El espacio además experimenta una curva claramente ascendente, que se consolida este mes de junio, cuando logrará su récord mensual histórico (13,3% de share) por tercer mes consecutivo; siendo además líder claro entre los espectadores de 35 a 64 años (18,4%).

Arús: "Siempre creí en un morning de primera hora"

Respecto a estos resultados, Arús se muestra especialmente satisfecho con las audiencias logradas hasta ahora en la franja de 07h30 a 09h00. "Me ilusiona mucho que ese tramo haya experimentado un gran ascenso de audiencia, en época de confinamiento, que luego ha conseguido mantener. Siempre he creído en un morning de 'primera hora'", explica el presentador, quien confiesa que "nuestro programa no es tan fácil de asimilar, a la primera, como los formatos de la competencia. Requiere de una dosis de 'familiaridad' especial. Hay que acostumbrarse; y el público lo ha hecho". Y es que cabe destacar que gracias a su formato, laSexta ha logrado el mejor dato mensual de su historia en la franja de 07h30 a 11h00.