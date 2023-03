Por Beatriz Prieto |

En medio de la promoción de Risto Mejide de su libro "Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach", en la que aborda el enamoramiento del compositor de una mujer dieciséis años menor que él, su expareja Laura Escanes sorprendía la tarde del sábado 25 de marzo al compartir una reflexión sobre la expresión "el amor no tiene edad", que tanto defiende el barcelonés, aparentemente lejos de la postura de Mejide.

Laura Escanes

"La frase de "el amor no tiene edad", me ha costado tiempo entenderlo", arrancaba la influencer en su cuenta de Twitter, donde después añadía que dicha expresión "no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad", en contra de lo que tanto ha defendido Mejide en las últimas semanas, en distintos espacios de televisión.

La frase de "el amor no tiene edad", me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 25, 2023

La barcelonesa, de hecho, señala que la expresión "el amor no tiene edad" tendría más que ver con el hecho de que "no hay edad para enamorarse. Una persona de quince años se puede enamorar. Una de setenta, también". "Que a veces nos confundimos", remataba Escanes, abriendo así todo un debate por el que, en algo más de doce horas, su mensaje superó los veintiséis mil "me gusta", con más de dos mil retuits y más de 1.500 citas.

"Tiene que ser muy duro que se rían de ti"

Escanes compartía así su curiosa reflexión algo más de un día después de que su expareja, Mejide, visitara 'El programa de Ana Rosa', donde defendió una vez más que "el amor no tiene edad" ante las críticas que había recibido no solo por su relación con la influencer, sino también con su actual pareja, de veintiséis años. "Tiene que ser muy duro que te acusen de un delito como la pederastia. Tiene que ser muy duro que la familia mismo se ponga en contra de tu relación simplemente por la diferencia de edad", manifestó el barcelonés, después de desvelar que recibía mensajes de parejas en su misma situación que habían tenido que dejar la relación "por culpa de la presión".