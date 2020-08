Laura Gallego denuncia que le impusieron a actores como Itzan Escamilla en el casting de 'Memorias de Idhún'

A la hora de seleccionar al reparto de una producción animada de alto presupuesto suele producirse un dilema: ¿contratar a actores con bagaje en el doblaje o a otros que carezcan de ese oficio pero que puedan vender mejor la serie? A grandes rasgos, hay que elegir entre popularidad o experiencia. En el caso de 'Memorias de Idhún', el anime de Netflix que adapta la conocida saga fantástica, la balanza se ha decantado por el primer factor. Esta decisión no es ninguna novedad en la industria, pero la autora de las novelas originales, Laura Gallego, se ha mostrado desencantada con las decisiones tomadas durante el casting.

Itzan Escamilla dobla a Jack en el anime de 'Memorias de Idhún'

Un comunicado de la escritora valenciana, publicado en su web personal, ha cobrado relevancia cuando Netflix ha comunicado el reparto que escucharemos en la serie: Itzan Escamilla, Michelle Jenner, Nico Romero, Carlos Cuevas y Sergio Mur. En su texto de dos párrafos, Gallego arroja luz sobre la preproducción de la adaptación, que arrancó con una idea de reparto muy diferente a lo anunciado ahora: "En otoño de 2018 se realizó un casting entre actores de doblaje profesionales para interpretar a los personajes de la serie de anime 'Memorias de Idhún', en su versión en castellano. Se me permitió participar en la selección final de este casting y habíamos elegido ya al elenco de actores de doblaje que daría voz a los personajes. Tiempo después, y de forma inesperada, algunos de estos actores fueron sustituidos por otros sin experiencia en el doblaje".

De los cinco intérpretes seleccionados finalmente para encarnar a los protagonistas, tan solo Jenner incluye experiencia en el terreno de doblaje en su currículum. De hecho, la actriz tiene un vasto recorrido en la materia, habiendo prestado su voz a docenas de producciones, tanto videojuegos como películas y series. Por lo tanto, tan solo ella habría obtenido la aprobación de Gallego, que no da nombres, pero sí señala a los máximos responsables de la producción, desarrollada por Zeppelin para Netflix: "Quiero aclarar que desde el primer momento mi deseo fue que todos los personajes de la serie fuesen interpretados por actores especializados en doblaje. Los responsables de la serie tenían otras preferencias con respecto al doblaje en castellano y ha sido su criterio el que se ha impuesto al final. Por tanto me gustaría hacer constar que esas voces en concreto no son las que yo había imaginado para mis personajes".

Precedente virtual

A pesar de este desacuerdo, Gallego es uno de los motores creativos detrás de la adaptación, en la que ha ejercido como guionista junto a Andrés Carrión. Echando la vista atrás, Zeppelin tuvo que pasar por el mismo dilema con 'Virtual Hero', pero en aquella ocasión la elección de ElRubius como protagonista radicaba en su autoría del material original. Así nos lo explicaba el director de la serie de Movistar+, Alexis Barroso, que ahora produce 'Memorias de Idhún': "Con perspectiva, pienso que no se puede evitar cuando lo ves, sobre todo si no eres seguidor de Rubius, notar una diferencia con la voz del resto de personajes. Notas esa falta de profesión, pero a medida que asimilas la serie, creo que no podría entenderla sin su voz".

Respuesta oficial

Consultadas por FormulaTV, las compañías detrás de la producción, Zeppelin y Netflix, explican esta controversia razonando que no se trata tanto de un proceso de doblaje al uso, sino de una búsqueda de voces originales: "Hemos intentado ser muy fieles a la hora de plasmar el universo de Idhún ya que sabemos que cuenta con una gran legión de fans. Siempre se barajan muchas opciones a la hora de elegir voces originales y confiamos en que el resultado final es el más adecuado para su audiencia".