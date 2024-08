Por Alejandro Burrueco Marín |

La séptima temporada de 'Lazos de sangre' terminó el pasado miércoles 14 de agosto en La 1. No obstante, se desconoce si el formato ha finalizado su recorrido en la cadena pública, ya que ha cosechado unas audiencias bastante escasas, con una media en torno al 7-8%.

Programa de 'Lazos de sangre' dedicado a la familia Guillén-Cuervo

Jordi González mostró inseguridad sobre el futuro incierto del programa al clausurar la temporada: ". Y nunca sabremos si va a ser el último. Bueno, en mi caso no, porque pasado mañana tengo otro a las dos de la tarde (' D Corazón '). Pero esto es así".

"Lo único que sabes seguro cuando empieza un programa es que va a terminar. Y en este caso, este termina. Me gustaría decir que de momento", ha sido la dudosa forma en la que González ha dejado la puerta entreabierta a una octava edición. El que fuera presentador en Telecinco ha argumentado la necesidad de esta vuelta: "Porque trabajo muy a gusto en este plató con este equipo fantástico, con estos regidores, realizador y con toda la gente que hace posible que esto salga bien".

Una despedida plagada de humor

González ha agregado el toque de humor a su adiós mencionando su sueldo: "Desde quien me pone el micrófono y se enfada porque no lo quiero en la corbata hasta quien hace posible que el suelo esté brillante. Ojalá haya más programas y haya más momentos en los que yo pueda dar las gracias por tener la enorme suerte de hacer lo que me gusta, de que me paguen por ello, y nada mal".

Por su parte, Luis Merlo, que acudía para hablar de la familia Guillén-Cuervo, también se decantaba por la comedia: "Yo quiero dar las gracias porque me han traído unos paquetes de Zara Home". "Bueno, no hace falta tanta publicidad", censuró González, a lo que Merlo añadió que "la necesitan porque están mal de fondos".