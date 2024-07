'Lazos de sangre' homenajea a Rosa Villacastín en su último trabajo antes de la jubilación

Por Beatriz Prieto |

Casi dos meses después de que Rosa Villacastín confirmara su próxima jubilación, la periodista fue sorprendida en la recta final del debate de 'Lazos de sangre' con un pequeño homenaje por parte del equipo. Arropada por Jordi González, la también presentadora recordó su primera intervención en Televisión Española, al igual que algunos momentos de sus más de 50 años de carrera, antes de poner el broche final a su trayectoria profesional para jubilarse.

El equipo de 'Lazos de sangre' liderado por Jordi González se despiden de Rosa Villacastín

, anunció González, para después explicar que "nuestra veterana compañera se jubila, de jubilar, de alegría.", ante la sorpresa de María del Monte . "Hay que dedicarse a otras cosas", le explicó la periodista, quien procedió a. En las imágenes, una joven Villacastín participaba en una rueda de prensa con el difunto expresidente Adolfo Suárez, que se emitió en los informativos de la cadena pública.

"Hasta te hemos visto vestida de monja, ¿te acuerdas?", planteó González, recibiendo un "sí, con Raffaella Carrà", como respuesta. El presentador daba así paso a un breve recopilatorio de algunas de sus intervenciones en Televisión Española: 'Esta es su casa', en 1991, con María Teresa Campos; 'Hola Raffaella', en 1994, con Carrà; 'La noche abierta', en 2003; 'Yo estuve allí', en 2008; y 'Telepasión', en 2015. "Yo me lo he pasado muy bien. ¿Sabes lo que siempre me decía Teresa Campos, que es con la que yo empiezo? Yo no miraba nunca a la cámara y ella me decía que tenía que hacerlo", compartió la periodista, antes de confesar que "no sabes lo que me costó mirar a una cámara".

Con lágrimas en los ojos decimos adiós a Rosa Villacastín (@RosaVillacastin): la periodista, historia viva de este país, se jubila en 'Lazos de sangre'??. Así fue su primera intervención en Televisión Española.#LazosBordiú

?? https://t.co/hfj55BbRy2 pic.twitter.com/6E1VibS9sJ — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 3, 2024

"Lo pasamos muy bien en otro sitio"

Villacastín también negó tener algún enemigo "de órdago". "Me imagino que siempre dejas por ahí alguno. La prueba es el reconocimiento que estoy recibiendo. Y me jubilo, que no me he muerto". La colaboradora incluso aseguró respecto a la jubilación que "creo que hay que hacerlo": "Cuando vi que Piqueras se iba, digo es el momento de que nos vayamos algunos". "Que seas muy feliz el resto de tu vida", le deseó González, con quien Villacastín manifestó una adoración mutua. "Lo pasamos muy bien en otro sitio y aquí, mucho", bromeó la periodista, en una clara indirecta a Mediaset España, antes de concluir la despedida con dos besos del presentador.