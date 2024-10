Por Alejandro Burrueco Marín |

La Oreja de Van Gogh vuelve a repetir su historia y se despide de su vocalista Leire Martínez. 17 años después de que la cantante vasca llegase al mítico grupo para remplazar a Amaia Montero, ha tomado la decisión de despedirse de la banda. La noticia la ha anunciado el propio grupo a través de sus redes sociales: "Las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados".

La Oreja de Van Gogh en 'OT 2017'

en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", explican en el comunicado. "de una manera soñada", concluye el grupo.

En los últimos meses se había rumoreado un posible regreso de Amaia Montero al grupo, por lo que Martínez se pronunció en el programa 'Cara a Cara' de la televisión navarra: "No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no". "No me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y yo qué?", contestó molesta la cantante, señalándolo como una "falta de respeto".

Estas lágrimas en el cierre de gira traen muchas cosas detrás y me dan muy mal presentimiento... ???????????



Ojalá me equivoque. pic.twitter.com/U7CgTbos4e — televisivok ???? (@televisivok) October 13, 2024

El último concierto de Leire con el grupo

Quienes asistieron al último concierto que dio La Oreja de Van Gogh el domingo 7 de octubre en Zaragoza ya sospechaban que esta noticia estaba al caer. La cantante se mostró visiblemente triste y cantó 'Rosas' con los ojos llenos de lágrimas, dejando que fueran los fans quienes entonasen parte de la canción por ella. En aquel momento el público no sabía que sería el cierre definitivo de la época de Leire Martínez con la banda, pero ella ya aprovechó para agradecer el cariño.