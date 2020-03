'Lo de Évole' prepara una entrega especial de la cuarentena por el coronavirus con Jordi Évole desde su casa

Todas las cadenas estás adaptando su programación a la nueva situación en la que se encuentra España con el Estado de Alerta por la crisis del coronavirus. Priorizando los espacios informativos para ofrecer toda la actualidad, los medios reajustan sus horarios y sus parrillas para ofrecer a los espectadores todos los datos necesarios con distintos especiales y prescindiendo de otros muchos espacios.

Jordi Évole, en 'Lo de Évole'

El 2 de febrero, Jordi Évole regresó a la televisión con 'Lo de Évole' un programa centrado en la vida en prisión y sus consecuencias, centrándose cada semana en una temática concreta dentro de este ambiente. Sin embargo, la actualidad ha hecho que cambie los planes para la entrega del 22 de marzo, dedicándola en esta ocasión al confinamiento que estamos viviendo en España.

Mediante una conversación de WhatsApp en la que el equipo del programa le informaba de este cambio al presentador, es como se ha dado a conocer esta noticia a través de las redes sociales. "Así está la cosa: como es todo tan excepcional, el domingo nos vamos a saltar la temática cárcel y haremos un programa especial cuarentena", le comunican a Évole y por tanto a todos los seguidores.

Ya si eso para el próximo anuncio del especial del domingo bájate el iMovie o algo... @LoDeEvole https://t.co/xUCCzh7gdF — Jordi Évole (@jordievole) March 17, 2020

Con gente anónima y conocida por Skype

Además, en la conversación se explica que serán historias centradas en el confinamiento, contando con declaraciones de gente tanto anónima como conocida. No podrá desplazarse un equipo a estos domicilios, por lo que las intervenciones serán a través de Skype. Se emitirá, siguiendo su horario habitual, el domingo a las 21:25 en laSexta. Irónicamente, Évole ha compartido este divertido anuncio citando: "No me esperaba que trabajando desde casa, con pocos recursos, hicieses un anuncio tan tan currado. Felicidades. Ya si eso para el próximo anuncio del especial del domingo bájate el iMovie o algo...".