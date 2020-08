'MasterChef' y 'Antena 3 noticias 1', lo más visto de julio

El verano ya se ha instalado en nuestra pequeña pantalla y es que el mes de julio ha estado marcado por el final de muchos formatos que han cerrado temporada antes de las vacaciones. Ahora es momento de hacer balance y repasar que apuestas han funcionado mejor a lo largo de los últimos 31 días en nuestra televisión. FormulaTV analiza al detalle todas las audiencias del mes de julio gracias a un informe elaborado por Dos30' bajo datos de Kantar Media. En este caso y por primera vez, este balance mensual se realiza con datos de audiencia en los que están incorporadas las segundas residencias de los espectadores, con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo si cabe de las preferencias televisivas del público en España.

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Telecinco repite como la cadena de televisión líder por 23º mes consecutivo. En este caso lo hace con un 14,8% de share, perdiendo -0,5 puntos respecto a julio. Antena 3 por su lado baja -0,2 puntos y anota un 11,1%, manteniendo así la segunda posición en el mes. La 1 por otro lado desciende dos décimas y anota su mínimo histórico de audiencia mientras que laSexta cumple dos años siendo la tercera privada de nuestro país, en este caso con un 6,1% (pierde -0,8 puntos respecto al mes anterior). Cuatro por otro lado solo baja -0,2 puntos y logra un 5% de share medio en julio. Nova por su parte logra su mejor registro histórico (2,9%) al crecer +0,2 puntos y supera a La 2 por la mínima mientras que FDF se queda en un 2,8%, subiendo una décima respecto al mes anterior. Por su parte, Trece (2,5%) y Atreseries (1,7%) logran sus mejores registros históricos y DKiss su tercer mejor dato (1,1%). En cuanto a lo más visto del mes, monopolizan la tabla 'MasterChef' y 'Antena 3 noticias 1' junto al film "Mechanic: Resurrection' y 'La casa fuerte' en su edición Express.

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

En cuanto a televisiones autonómicas se refiere, TV3 vuelve a ser la cadena más vista con un 13% de cuota, perdiendo -0,9 puntos respecto al mes de junio. Por su parte, ETB2 se mantiene como segunda con un 10,2% (-0,2), siendo este su julio más alto desde 2009 y TVG pierde los mismos puntos y anota un 10% en el cómputo mensual. Destacar el crecimiento de medio punto de Aragón TV, que llega al 9% y la subida de +1,5 de TPA, que anota un buen 7,7% de cuota de pantalla, siendo este su mejor dato mensual de los últimos 8 años. Por su parte, Telemadrid logra su mejor dato desde el pasado mes de abril, al subir medio punto hasta un 5,6%, mientras que Canal Sur logra el segundo mes de julio más bajo de su historia (7,4%). La7TV por su parte logra récord histórico (4,6%) y À Punt su share más bajo de los últimos cinco meses (2,6%). En cuanto a lo más visto del mes, destacan 'Aragón Noticias 1', los especiales electorales de TVG y ETB2, los 'Telenoticies' de TV3 y el 'Teleberri' de ETB2.

Cadenas de pago y emisión más vistas

Cadenas de pago y emisión más vistas

El fútbol sigue reinando entre las temáticas de pago y es que Movistar LaLiga, pese a perder -2,5 puntos respecto a junio, destaca ampliamente y lidera con un 5,5% de share medio. Vence a FOX, que sube medio punto hasta a un alto 4,1% en el universo de pago y AXN, que sube +0,1 puntos y logra un 3,6% de cuota media. Por su parte, destacan también TNT (3%), Canal Hollwyood (2,7%) y Calle 13 (2,6%). En cuanto a emisiones más vistas a lo largo de todo el mes, destaca el Barça-Espanyol del 8 de julio emitido en Movistar LaLiga junto al Villarreal-Barcelona del 5 de julio, el Real Madrid-Getafe del día 2 o el Real Madrid-Villarreal del 16 del mismo mes. También se cuelan en el ranking infinidad de emisiones de 'La casa del fútbol', el espacio que MovistarLaLiga emite acompañando a los diferentes encuentros.

¿Quién lidera por grupos?

¿Quién lidera por grupos?

Mediaset España es el grupo de comunicación líder en España. Este logra destacar en el mercado nacional con un 29,3% de share medio, perdiendo así -0,2 puntos respecto a junio de este mismo año. Por su parte, Atresmedia Televisión mantiene intacta su segunda posición aunque baja -0,3 puntos, logrando así un 25,7% de cuota media. RTVE por su parte se mantiene con un 14,8% de share mensual. Los tres grupos dominan el mercado logrando en conjunto un 69,8% de share. Por otro lado, FORTA sube dos décimas y logra un 8% frente al 2,6% de Unidad Editorial, que sube +0,1 puntos y Vocento, que baja dos décimas hasta el 2,6% de cuota media.

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

Antena 3 es la televisión más vista entre los hombres (10,3%) mientras que Telecinco logra ser la opción preferida entre las mujeres, con un 18,7% de share medio. Paralelamente, la cadena de Atresmedia también es la opción predilecta de los espectadores de clase Alta (IA+IB) con un 12,6%, mientras que la de Mediaset destaca en la clase media (IC+ID) con un 15,3% y baja (IE) con un 16,9%. Esta también lidera en jóvenes (13,4%), adultos jóvenes (13,8%), adultos (13,7%) y mayores (17,6%) y Clan logra hacerse con el dominio infantil (16,3%). Paralelamente, Telecinco es líder en Target Comercial (14%) y lidera en todas las franjas; incluyendo por tanto mañana (15,2%), sobremesa (14,2%), tarde (17,1%), prime time (13,8%) y late night (15,3%), y todos los días de la semana, logrando su mejor cuota los jueves (15,9%) y la peor los sábados (13,6%).

¿Quién lidera por comunidades?

¿Quién lidera por comunidades?

En este mes de julio se rompe la hegemonía de Telecinco en cuanto a liderazgo en todas las comunidades a excepción de Cataluña se refiere y es que a diferencia de junio de este año, Antena 3 logra liderar en Castilla La Mancha. La cadena principal de Mediaset logra ser la más vista en el resto de comunidades autónomas menos Cataluña, donde TV3 repite como la opción preferida en televisión por los catalanes.

Informativos más vistos

Informativos más vistos

Como ha sucedido en los últimos meses, 'Antena 3 noticias' logran ser los informativos más vistos de la televisión, con un 16,9% de share medio frente al 16% que logran 'Informativos Telecinco' y el 11% de cuota que anotan los 'Telediario' de La 1. Por su parte, 'laSexta noticias' destacan un mes más al conseguir un 9,3% de cuota media. Paralelamente, destacar que 'Antena 3 noticias 1' es el informativo más visto de la televisión (siendo además uno de los espacios más vistos de toda la pequeña pantalla), junto a 'Informativos Telecinco 15:00', 'Antena 3 noticias fin de semana', 'Antena 3 noticias 2' e 'Informativos Telecinco 21:00'. De esta forma, y analizando los datos, comprobamos que a día de hoy sí existe un gran consumo de información especialmente en la franja de sobremesa.

Realities, talents y talk shows más vistos

Realities, talents y talk shows más vistos

La recta final de 'MasterChef' arrasa en Televisión Española y logra que el talent show culinario de Shine Iberia sea el reality show/talent show más visto de la televisión en julio con un 30,3% y 3.153.000 espectadores. Le acompañan en la tabla el reality de Telecinco 'La casa fuerte' (18,3% y 1,8 millones), el peculiar concurso culinario de la misma cadena 'La última cena' (16,2% y 1,5 millones) y 'Got Talent: Lo mejor del mundo' (10,6% y 1,1 millones). Completan el ranking 'Volverte a ver' y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en Telecinco, 'Viajeros Cuatro', 'First Dates' y 'Cuarto milenio' en Cuatro y 'Españoles en el mundo' en La 1.

Concursos más vistos

Concursos más vistos

Como ha sucedido desde su estreno, 'Pasapalabra' se mantiene como el concurso más visto de la televisión, al lograr un 16,7% de share y 1.553.000 espectadores de media en las 23 emisiones del espacio de Roberto Leal en Antena 3 este mes de julio. Por su parte, las 31 emisiones de 'La ruleta de la suerte' logran un 14,1% y 1.319.000 espectadores mientras que 'Typical Spanish' es el tercer concurso más visto en el total del mes superando así a '¡Boom!' y '¡Ahora caigo!' de Atresmedia, aunque cabe recordar que el de La 1 se emite en prime time. No queda lejos 'Saber y ganar', que en La 2 destaca con un 6,1% y 744.000 espectadores de media en julio.

Series más vistas

Series más vistas

La ficción turca 'Habitación 309' se convierte en la serie más vista de todo el mes de julio con su estreno especial en Telecinco, anotando así un 11,2% de share y 1.309.000 espectadores. 'Amar es para siempre' por su parte ocupa la segunda posición del ranking con una media del 10,8% y 1.200.000 espectadores en sus 23 emisiones del mes, confirmándose como una de las apuestas de ficción más fuertes a diario. Le acompañan en la tabla de ficciones más seguidas 'Servir y proteger', 'Mercado central', 'This Is Us' y 'Acacias 38' en La 1 y la serie turca 'Mujer (Kadin)' en Antena 3.

Películas más vistas

Películas más vistas

El film más visto de todo julio en televisión es "Mechanic: Resurrection" que Antena 3 emitió el 12 de este mes en la franja de prime time, anotando un muy buen 15,8% de share y 2.197.000 espectadores de media. Le acompañan "La gran muralla" (13,8% y 1,8 millones), "Antes de ti" (17% y 1,8 millones, "Testigo protegido (2019)" (14,8% y 1.797.000), "El pasajero" (16,3% y 1.772.000) y "Los descendientes" (15,4% y 1.670.000), todas emitidas en Telecinco. La fuerte apuesta por Cine 5 Estrellas este mes de julio sin duda justifica que casi todas las películas más vistas en televisión sean emitidas en Mediaset.

Emisiones más vistas en diferido

Emisiones más vistas en diferido

'MasterChef' es el espacio de televisión más visto en diferido y es que por ejemplo, la final gana 662.000 espectadores, un dato sin duda muy alto y que evidencia el gran consumo que tiene el formato en este tipo de visionado. Paralelamente, 'Mujer' de Antena 3 es la serie más vista en diferido (sumando +157.000 espectadores el 7 de julio) junto a 'Amar es para siempre' también de Atresmedia y la ficción 'Servir y proteger', de La 1. En cuanto a Telecinco, esta cuela las películas "El puente de los espías" y "La gran muralla" entre lo más visto en diferido en julio, junto a 'La casa fuerte' y "Testigo protegido".

¿Cuánto hemos visto la tele?

¿Cuánto hemos visto la tele?

En julio, el consumo televisivo ha bajado un 11,5% respecto a junio del mismo año. De esta forma, se sitúa en 201 minutos por persona y día. En cuanto a sexos, las mujeres han visto la pequeña pantalla de media 217 minutos por persona y día frente a los 185 minutos/día de los hombres, mientras que los mayores de 65 años han sido los que más han consumido televisión, con una media de 334 minutos persona/día. Destacar que el consumo crece un 2% respecto a julio del año 2019 y la ocupación publicitaria ha mejorado un 24,7% respecto a junio. Además, los GRPS mejoran en un 15,9% respecto a julio del pasado año y los anunciantes suben un +1,3% respecto a julio de 2019.