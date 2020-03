Logan Lerman carga contra la "maquinaria manipuladora" de Hollywood: "Es asquerosa y superficial"

Logan Lerman es una de las estrellas más prometedoras de Hollywood. Conocido por sus papeles en "Percy Jackson y el ladrón del rayo" y "Las ventajas de ser un marginado", el joven actor protagoniza la serie 'Hunters' junto a Al Pacino. Con motivo del estreno de su primera temporada en Amazon Prime Video, el intérprete ha concedido una entrevista a GQ en la que ha manifestado su controvertida opinión sobre la situación en la que se encuentra actualmente la industria del entretenimiento y ha explicado el motivo que le hace escoger determinados papeles: "Cometí muchos errores. Hice muchas cosas que no me hicieron sentir bien. Me comprometí mucho cuando era niño. Aprendí mucho. Descubrí que lo que me hace sentir mejor al final del día es lo que me guía, así que ahora soy exigente".

Logan Lerman en 'Hunters'

Lerman considera que durante un tiempo no estaba seguro de lo que quería, dejándose llevar por el flujo de la industria al aceptar trabajos que le hicieran un nombre: "A veces te desvían del curso. La cultura de Hollywood es realmente asquerosa y superficial. Acabé siendo un producto y manipulado por la maquinaria de Hollywood, pero luego volví a ser yo mismo, y me gusta esa forma de representación y aprender de ella". Por lo tanto, se ha dado cuenta que le interesa más formar parte de proyectos independientes, sin cerrar el resto de puertas de golpe: "Si no hago proyectos que tienen lanzamientos más amplios y más dinero detrás, entonces mi valor para ayudar a que se haga una película independiente disminuye y ya no puedo hacer películas".

Por ello, Lerman tiene claro que por el momento no quiere formar parte de los proyectos hegemónicos del Hollywood actual: las películas de superhéroes. No obstante, el intérprete americano llegó a estar entre los posibles candidatos para haberse convertido en el nuevo Spider-Man aunque finalmente el papel recayó en Tom Holland. A pesar de haber participado en el casting del famoso superhéroe, Lerman ha confesado que si se intenta entrar ese tipo de proyectos uno se queda "atrapado en la burocracia tratando de obtener la aprobación de las cadenas de mando": "No irás a ninguna parte... Además, realmente no quiero usar medias y esa mierda". En el caso de que se malinterpretaran esas declaraciones, el actor ha aportado una aclaración a través de Twitter: "Por aclarar: me encantan las mallas de Marvel y DC. Simplemente no quiero que me den un tirón."

'Hunters', los cazadores de nazis

'Hunters' sigue a un equipo de justicieros en 1977, cuya misión es impartir justicia sobre los nazis instalados en Estados Unidos que están preparando la instauración del Cuarto Reich. Y como ha desvelado el creador de la serie, David Weil, Lerman no solo fue determinante como protagonista, sino como motor creativo: "Tuvimos un rodaje muy colaborativo, y Logan ayudó a crear ese ambiente." Además Weil define al actor como un "joven con una magnífica alma de mayor", lo cual determinó su irrupción en 'Hunters', que puede verse en Amazon Prime Video desde el 21 de febrero.