Concha Velasco abandona 'Cine de barrio' en TVE después de casi una década al frente

Televisión Española arranca el curso con una auténtica revolución tanto en su parrilla como en sus corresponsalías. 'Los desayunos', 'La mañana' y 'A partir de hoy' desaparecen de la franja matinal de La 1 para fusionarse en 'La hora de La 1' con Mónica López al frente, mientras que el mítico 'Corazón' se queda únicamente con su cita los fines de semana. Pero estos no serán los únicos cambios que podrán percibir los espectadores en las próximas semanas.

Concha Velasco, en 'Cine de barrio'

Según ha podido saber en exclusiva FormulaTV, Concha Velasco abandona el programa 'Cine de barrio' después de casi una década al frente. La actriz ha decidido cerrar ciclo en la pequeña pantalla, poniendo fin a una etapa que comenzó en enero de 2011 con su debut como maestra de ceremonias, tal y como confirma RTVE a este portal. Aunque esta decisión personal llega tan solo unos días después de que asegurase no tener noticias sobre su regreso en una entrevista concedida a El Correo: "No me han vuelto a llamar".

La vallisoletana llegó a 'Cine de barrio' en su tercera etapa, después de José Manuel Parada y Carmen Sevilla. A lo largo de nueve años, la popular actriz ha sabido hacer suyo el formato con su carisma y sus vivencias en primera persona dentro de la historia del cine español. Este espacio de entretenimiento tiene prevista su continuidad en La 1, aunque se desconoce quién podría recoger el testigo de Velasco. Elena S. Sanchez, que ya sustituyó a la actriz en 2014 durante su baja por enfermedad, podría ser una de las candidatas en asumir el control.

La imparable Conchita Velasco

A sus 80 años, Concha Velasco sigue en activo tanto en televisión como en cine y teatro. Tras participar en series como 'Motivos personales', 'Herederos', 'Gran Hotel' y 'Bajo sospecha', la actriz formó parte del desenlace de 'Las chicas del cable' en Netflix. Además, la artista acaba de estrenar en San Sebastián "La habitación de María", un monólogo dramático que podría ser su despedida de los escenarios.