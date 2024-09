Por Alejandro Burrueco Marín |

Los más de 600.000 seguidores de Lola Mencía, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', pudieron presenciar cómo la influencer y concursante de realities se bañaba en algunas de las pozas del Parque Nacional de Ordesa en Huesca y paseaba con dos perros sueltos, pese a que se trate de un espacio protegido. De hecho, las imágenes han dado vía libre para que los agentes del Seprona de la Guardia Civil la hayan denunciado a ella y a otra persona por bañarse cerca de la cascada Cola de Caballo y de las Gradas del Soaso.

'Socialité' muestra las imágenes de Lola Mencía bañándose en las pozas del Parque Nacional de Ordesa

, por lo que Mencía conectó el pasado domingo 1 de septiembre con ' Socialité ' para dar explicaciones sobre lo ocurrido: "Al entrar sí que vimos el cartel con las normas de que no te podías bañar, no podías arrancar flores, ni ir con los perros sueltos y. Yo entiendo que esa norma cuando hay masificación de gente se tenga que cumplir, porque si no es un caos total.".

También desmintió que se hubiese bañado en la cascada: "No me he bañado en la cascada, estábamos empapados porque cayó una tormenta terrible y salimos con el agua hasta los tobillos porque es la orilla que creció, no porque nos metiésemos". Lejos de preocuparse por la denuncia, la influencer ha subrayado sobre todo el acoso que está sufriendo en sus redes sociales: "Todos los mensajes de odio que estoy recibiendo, porque son todo notificaciones de 'payasa', 'vete de aquí', 'no queremos gentuza como tú', 'delincuente', 'estás destrozando la biosfera'".

Lola Mencía pide respeto

"Incluso me han dejado malas reseñas en mi negocio de personas que obviamente no han estado, solamente para hacer daño y no solo a mí, sino a mi pareja también", reveló Mencía, también conocida como Marta de Lola. La veterinaria también ha subido a su cuenta de Instagram un comunicado pidiendo respeto: "Hablan de dar ejemplo y generan odio. Piden justicia, pero juzgan por sí mismos. ¿Mis explicaciones no justifican mis acciones? Tampoco lo justifican estos mensajes dañinos y abusivos".