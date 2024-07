Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' afrontó su última semana de recorrido con su última cita de 'Tierra de nadie' el lunes 22 de julio. En ella, se resolvió la penúltima nominación de la edición, sin ceremonia de salvación previa, con Marta Peñate, Sofía Suescun y Lola Mencía como protagonistas. Un enfrentamiento en forma de votos, que se resolvió con la marcha definitiva de Lola antes de la semifinal.

Marta Peñate, Sofía Suescun y Lola Mencía antes de conocer a la penúltima expulsada de 'Supervivientes All Stars'

, antes desvelar a las nominadas y sus compañeros, una vez en palapa, el hecho de que la expulsión sería esa misma noche. "Las tres habéis sido grandes protagonistas de esta edición.", trasladó Jorge Javier Vázquez , para después anunciar que "la expulsión es hoy", lo que desató las lágrimas de Peñate. "Queda poco tiempo y es una tontería, pero. Para mí sería perder algo importante", reconoció la canaria.

"Estoy lista para todo. Me da pena, no sé qué pasará, pero me encantaría llegar a la final", declaró por su parte la leonesa, al preferir "ponerme en las malas", con su propia expulsión en mente. Por su parte, Sofía confesó que habían recibido "una noticia inesperada, pero siento que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el concurso". "Estoy feliz, exceptuando alguna cosilla que, si pudiera volver atrás, la gestionaría de otra forma, pero en general creo que no me he dejado nada por hacer", añadió la navarra, quien matizó al momento el hecho de que le habría gustado protagonizar una noria infernal con Logan Sampedro, como en su edición de 2018.

De la alegría al llanto

Las tres nominadas acabaron llorando al escuchar los mensajes de ánimo de sus seres queridos, antes de que Peñate se llevara la alegría de ser la primera salvada: "Para mí, te lo juro, esta salvación no es una salvación cualquiera. Es autoestima y no sentir que estoy loca, que hay gente que me entiende y sabe que soy real y que me entrego al cien por cien". La canaria dejaba así a sus dos compañeras en la cuerda floja, antes de que Suescun se sumara a ella, lo que supuso la expulsión definitiva de Lola.

Marta, Sofía y Lola se enteran de que ESTA NOCHE una de ellas abandonará Honduras 🔥



🏝️ #TierraDeNadieAllStars5

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/q7awMBUJjl — Telecinco (@telecincoes) July 22, 2024

"Gracias, porque llevaba un mes sin estar expuesta. Han pasado muchas cosas que sé que dividen un poco, igualmente siempre me iría feliz, pero esto es un súper regalo", dedicó la navarra, tras fundirse en un abrazo con Lola. La leonesa se despidió del resto entre lágrimas, antes de dedicar unas últimas palabras arropada por Laura Madrueño: "Ha sido durísimo y quería dar las gracias a esas personas que han intentado salvarme". "A mis compañeros, que mi casa está abierta para todos. Mucha suerte, de verdad, y a tope, que ya no queda nada, sois cinco pedazo de finalistas y os lo merecéis", remató la concursante, emocionada.