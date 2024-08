Por Beatriz Prieto |

En medio de la "guerra" entre Antena 3 y Telecinco representada especialmente con 'Y ahora, Sonsoles' y 'TardeAR' en sus batallas constantes por las audiencias e incluso por los temas y las exclusivas, el programa de la cadena naranja arrancaba su emisión del martes 27 de agosto con la muerte repentina de Caritina Goyanes. Un asunto por el que el equipo liderado por Sonsoles Ónega contó con una conexión en directo desde Marbella, donde falleció la empresaria, y otra desde el tanatorio al que llegarían los restos mortales en Madrid, lugar desde donde conectó una extrabajadora de 'Socialité' como parte del equipo del magacín de Atresmedia.

Sonsoles Ónega conecta con Gema Mirón en 'Y ahora, Sonsoles'

Mientras que Carlos García López era el reportero a cargo de recabar la información en Marbella,, extrabajadora del programa de Telecinco. Su incorporación a 'Y ahora, Sonsoles', de hecho,, con quienes había trabajado en la redacción desde 2022.

"Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida", dedicaba Mirón a 'Socialité' en su cuenta de Instagram. En ella, la reportera anunciaba que "me voy de viaje, pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera" y se mostraba agradecida tanto a La Fábrica de la Tele como a Fénix Media, productora que tomó el relevo el pasado mes de marzo, al igual que a sus jefes y compañeros.

"Pescando" en Telecinco

Mirón seguía así los pasos de sus excompañera Míriam Gimeno, que se incorporó a 'Y ahora, Sonsoles' el pasado año, o Arnau Martínez, quien se despidió de 'Socialité' a mediados de junio y saltó también a Antena 3 como parte del equipo de 'Espejo público'. Asimismo, 'Y ahora, Sonsoles' también ha ido incorporando otros profesionales de Telecinco desde sus inicios en octubre 2022, como son los casos de Arancha Pérez Ponce, de 'Fiesta'; Pepa Romero, de 'Ya es mediodía'; y Lourdes Pineda, de 'Así es la vida'.