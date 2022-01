Lolita relata sus problemas de visión a causa de un desprendimiento del humor vítreo

Lolita es toda una mujer todoterreno. La artista ha demostrado su talento cantando y actuando sobre el escenario, pero también en programas de televisión, como por ejemplo, 'Tu cara me suena', donde forma parte del jurado del concurso. Tantos años trabajando le han dado muchas alegrías, pero también le han causado algún problema de salud de los que la artista ha hablado abiertamente en 'Sábado deluxe'.

Lolita cuenta sus problemas de salud en 'Sábado Deluxe'

Ataque de ciática, escoliosis en la columna, bronquitis... Estos son algunos de los achaques a los que la hermana de Rosario Flores ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos. Pero, además, a Lolita se le ha juntado todo estocon un problema en el ojo que no le deja ver correctamente. "Tengo una cosa que me ha pasado en este ojo que espero que se me cure pronto", anunciaba ella misma.

"Se me ha desprendido el humor vítreo (...). Tengo la mácula un poco rota", confesaba Lolita sobre su problema de salud, a la vez que afirmaba que con un ojo ve, pero por el otro lo hace borroso. Además, ella misma adelantó que puede que se tenga que someter a una operación un tanto complicada. "Me han dicho que me espere, me han mandado un tratamiento y que me espere 10 o 15 días, porque luego el postoperatorio es peor". Y es que, tal y como anunció, Lolita podría entrar a quirófano con un 60% de visión y salir con un 40%.

El optimista mensaje de Lolita sobre la vida

A lo largo de todo el programa, Lolita se mostró de lo más alegre y optimista. Así, a pesar de que contó los problemas de salud a los que ha tenido que hacer frente en el último año, también lanzó un mensaje lleno de ánimo para todos: "¿En la vida para qué vamos a mentir? Si vamos a vivir dos minutos... Cuando no te sale un dolor aquí, te sale en otro sitio... Lo que hay que hacer es intentar pasárselo bien", concluía la mayor de los Flores.