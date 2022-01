'Tu cara me suena' recupera el chiste de "abril-cerral" con Lolita Flores y Avril Lavigne

La octava gala de 'Tu cara me suena 9' ha dejado momentos muy divertidos a los espectadores. Entre ellos, el protagonizado por Manel Fuentes y Lolita Flores, a raíz de la actuación de Eva Soriano. La concursante tuvo que encarnar a la cantante Avril Lavigne, por lo que el guiño a uno de los momentos más célebres de la televisión española no fue difícil.

Lolita Flores, en 'Tu cara me suena'

Fuentes presentó la interpretación de Soriano: "Un tema que nos va a confesar un amor no correspondido. O sea, que va a 'abril' su corazón", bromeaba. "Abril, cerral", decía para quien no lo hubiese entendido. "Este es de tu hija", le comentaba a la cantante. Posteriormente, en las votaciones, Lolita ponía un nueve a la concursante y afirmaba: " Avril 'Laviñe' esta como se llame. Yo sé lo de abril y cerral, eso sí lo sé, pero lo de Avril Lavigne no lo había visto nunca", se reía.

Esta referencia corresponde a uno de los momentos más míticos de la historia de la televisión cuando Elena Furiase acudió a 'Password' en 2010. La mecánica del concurso era sencilla: debían adivinar una palabra a raíz de una opuesta o aproximada que su compañero les decía. La concursante debía adivinar "mayo", por lo que Furiase le dijo "abril". Sin embargo, su compañera contestó "cerral", provocando el ataque de risa de la hija de Lolita.

La ganadora de la gala 8

Nia Correia volvió a alzarse con el título de ganadora. En la octava gala, la cantante imitó a Jennifer Hudson, interpretando el tema "One Night Only". La canaria destinó los 3.000 euros a La Barandilla, organización que ayuda a las personas con problemas de salud mental y tendencias suicidas. En la novena gala volverá a cambiarse de sexo para interpretar a Usher.