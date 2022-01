Lolita visitó el 15 de enero el plató de 'Sábado deluxe' y, aunque enterneció a todos con las anécdotas que contó de la familia Flores, también la lio hablando de una de las grandes bazas de Antena 3 respecto a Telecinco: las series turcas. La madre de Elena Furiase se disponía a compartir su amor por Can Yaman con todos los espectadores cuando Jorge Javier Vázquez le cortó en seco para que dejara de hablar y no hiciera publicidad a la competencia.

Jorge Javier Vázquez y Lolita en 'Sábado Deluxe'

"Aquí, las series turcas no se nombran", comentaba tajante el presentador del espacio de La Fábrica de la Tele. "Ah, porque son de la otra cadena", comentaba Lolita sorprendida por la reacción del presentador. "Bueno, pero Can Yaman es universal. ¿O no te gusta a ti Can Yaman?", continuaba la cantante intentando quitar hierro al asunto. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez seguía mostrando su resquemor hacia la competencia: "No sé quién es ni lo quiero saber. Ahí empezó el mal".

Lolita dio un paso más en la provocación y pidió que le dejaran un móvil para enseñarle al presentador quién era el actor turco, pero este se negó completamente: "Al enemigo ni agua, si tú supieras... Nosotros con Turquía no queremos tener absolutamente nada", expresó el catalán. Ante estas palabras, la artista salió en defensa de Antena 3, cadena para la que trabaja como jurado en 'Tu cara me suena'. "Oye, perdona, de enemigo nada. ¡Que me dan de comer todo el año!", exclamó la hija de Lola Flores.

Lolita y su mala experiencia con un gorila en el zoo

Lolita es una máquina de dejar titulares hilarantes, pero lo que nadie se esperaba es que uno de ellos tuviera que ver con un gorila. La artista comentó que no le gustaban nada los zoos, y es que tuvo una muy mala experiencia con un gorila que se encaprichó con ella y dio rienda suelta a su pasión. "El gorila se enamoró de mí... Se masturbó delante de mí y de mi hija que tenía 6 años", recordaba la artista, afirmando que ya nunca más volvió a un zoo.