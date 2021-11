Bertín Osborne vuelve a ser tema de conversación, pues el cantante ya fue señalado durante el mes de noviembre por su presunta relación sentimental con Chabeli Navarro. Sin embargo, él mismo desmintió dicha información que lo relacionaba con la joven sevillana. Ahora, ha sido Lolita Flores quien ha arrojado luz sobre un nuevo asunto que podría preocupar a Osborne.

Lolita Flores y Bertín Osborne

La hija de "La Faraona" aprovechó su pasó por 'La Roca' para esclarecer algunos asuntos del pasado. El programa presentado por Nuria Roca recogió unas declaraciones en las que el artista cuenta en otro programa una divertida anécdota relacionada con Lolita y un Goya. Lo gracioso del episodio fue que Bertín confundió el premio cinematográfico con un cuadro del conocido pintor. Tras ver dichas imágenes, Lolita confesó: "Tiene un despiste muy grande, todavía me debe 10.000 pesetas desde hace 50 años".

Tanto Roca como Flores comentaron la situación entre risas y, posteriormente, la presentadora la animó a reclamar su dinero: "Bertín, paga, por favor". La comunicadora reaccionó con sorpresa a la confesión de la hija de Lola Flores, señalando que, quizás, había olvidado que le debía dinero. Por último, la actriz aseguro en el formato producido por Banijay Iberia que él lo sabía: "Sí se acuerda".

La relación con sus hijos

La intérprete quiso hablar también de la especial relación que tiene con sus dos hijos, Guillermo y Elena Furiase. Además, explicó que no ha querido ayudarlo laboralmente como hizo su madre con ella, abriéndole puertas: "Yo no he querido echar manos, mi madre a mí me echó una mano tremenda, ella me metía en todas las televisiones". Asimismo, se mostró muy orgullosa de que ambos sean artistas y trabajen en labrarse sus carreras: "Se lo están currando muchísimo, son dos seres libres".