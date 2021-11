Todo tiene un principio y un final, y en esta ocasión la desunión llega procedente del mundo de la música. Los Chunguitos han puesto fin a su trayectoria profesional después de 45 años compartiendo escenarios. Ellos mismos han sido los encargados de anunciarlo a través de un comunicado oficial en el que han explicado que el motivo de esta separación se debe a su empeño por encarar nuevos retos por separado: "Escribimos una historia interminable con nuestras voces y nuestras canciones durante más de 45 años... pero llegó a su final", comienzan expresando.

Los Chunguitos en 'MasterChef Celebrity'

"Durante este tiempo hemos luchado, reído, llorado y nos hemos demostrado a nosotros mismos de lo que somos capaces: de lograr cualquier meta que nos propusiéramos. [...] Ahora es momento de tomar rumbos diferentes en solitario, pero felices de poder haber tenido la oportunidad de vivir esta increíble aventura, de la que todos habéis sido partícipes", han proseguido, sin cerrar la puerta a un posible regreso en un futuro. El propio José Salazar ha aprovechado su presencia en un evento público para confirmar que la decisión de esta ruptura no se ha debido a ningún problema entre ellos.

Asimismo, asegura que no le importan las especulaciones que puedan surgir tras esta determinación: "Son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mío. [...] La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada", apunta el cantante tal y como recoge Semana, que ya ha lanzado el primer single de su carrera en solitario, "La vida te sorprende", el cual parece haber gustado a su hermano, quien lo ha calificado como "bonito".

Muy ligados al sector audiovisual

Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, la trayectoria de Los Chunguitos se había encaminado más hacia el mundo de la televisión. Tras publicar su último álbum de estudio, "Se escapa", en el año 2012, el grupo musical pasó a formar parte del elenco de 'Tu cara me suena' en su tercera edición, donde los hermanos Salazar nos regalaron momentos para el recuerdo. Posteriormente, entrarían a 'Gran Hermano VIP', si bien su estancia en la casa acabaría durando menos de una semana tras ser expulsados por emitir comentarios racistas y homófobos durante el programa. La última vez que pudimos verles en la pequeña pantalla fue en la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity'.

Un comunicado oficial muy similar al de Auryn

El comunicado emitido por Los Chunguitos para anunciar su disolución resulta muy similar al que allá por 2016 emitiera Auryn para informar de la disgregación de la banda. Ambos mantienen similitudes como "durante este tiempo hemos luchado, reído, llorado y nos hemos demostrado a nosotros mismos de lo que somos capaces: de lograr cualquier meta que nos propusiéramos" o "felices de poder haber tenido la oportunidad de vivir esta increíble aventura", y es que resulta prácticamente igual a excepción de algunas expresiones y modificaciones.