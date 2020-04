Juan Salazar, de Los Chunguitos, ingresado por coronavirus

La pandemia del coronavirus COVID-19 está azotando con gran fuerza en nuestro país. Son ya más de 104.000 las personas contagiadas, se superan las 9.3000 fallecidas y se rozan los 23.000 recuperados. Entre grupo de población afectado por el virus encontramos a muchos rostros conocidos que públicamente han anunciado haber sido contagiados y han informado puntualmente de su estado de salud. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el cantante Juan Salazar. El artista que forma parte del conocido grupo Los Chunguitos y que ha participado en infinidad de formatos de televisión se encuentra actualmente ingresado tras haber dado positivo en la prueba del COVID-19.

Juan Salazar, miembro de Los Chunguitos

La encargada de dar la noticia ha sido su hermana Toñi Salazar, en una extensa entrevista en la revista Semana. Esta confiesa sentirse asustada ya que, tal y como cuenta, "no tenemos contacto directo con el equipo médico, así que todo lo que sabemos es a través de mi sobrina. A través de ella sabemos de él, que parece ser que está bien, pero claro es que no sabemos mucho más". La artista afirma que el no tener información de ningún tipo "te angustia más", pero se muestra esperanzada en que todo salga bien. Por ahora, la cantante ni ningún otro miembro de su familia ha querido dar detalles exactos del estado de salud de Salazar ni ha revelado en que centro de salud se encuentra ingresado.

Duro momento para Toñi Salazar

Paralelamente, la integrante de Azúcar Moreno ha querido hacer balance de la situación y ha explicado cómo afronta este momento. La artista ha contado que cada noche toda la familia reza por su hermano y por todas esas personas que están sufriendo por esta pandemia. Lo hace ante esta difícil situación que para ella está siendo emocionalmente muy dura; y es que Toñi confiesa que "me paso el día llorando". Lo hace sola y es que ha preferido pasar el confinamiento encerrada en su casa sin nadie de su familia. "No quiero estar con mi nieta y mi hijo, porque me daba como cosa... en su momento me dije que mejor me voy a mi casa y estoy más tranquila. Yo no estoy saliendo para nada, voy al súper cada quince días y por necesidad". Pese a ello, reconoce que no está llevando mal del todo el confinamiento y procura ver siempre la parte positiva de la situación.

Una carrera ligada a la televisión

Más allá del éxito que ha cosechado en el mundo de la música con Los Chunguitos, Juan Salazar se ha convertido también en un habitual de la pequeña pantalla. A lo largo de su carrera le hemos visto participar en talent-shows como 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity' como concursante, y ha formado parte de otros tantos como 'Trabajo temporal', 'Pequeños gigantes' o 'Los Gipsy Kings'. Paralelamente, ha participado también en películas como "Ja me maaten...!" y "Ekipo Ja". En definitiva, una carrera frente a las cámaras que bien seguro retomará en cuanto supere la crisis del coronaviurus.