El 17 de abril de 2024, Televisión Española organizaba una rueda de prensa para dar las claves de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', el sorprendente programa de reformas para famosos protagonizado por Chábeli y Julio Iglesias Jr, ya que ellos serán los encargados de llevar a cabo los cambios de las casas de los celebrities de Madrid y Miami que se han prestado para participar en el programa producido por RTVE en colaboración con Beta Entertainment Spain.

"Es un programa que transmite buenas vibraciones. Grabando el documental 'Papá cumple 80 años' nos llamó la atención lo natural que eran los hermanos y nos quedamos con ganas de más", explicaba Ana María Bordas , directora de entretenimiento de TVE en la rueda de presentación. "", bromeaba Javier Pérez Silva, el CEO de la productora encargada.

"Que Julio Iglesias Jr. sepa de albañilería y carpintería nos apasionó", añadía Pérez Silva, contando cómo primero grabaron en Miami "para verlos en su salsa" y luego rodaron en España. "Los invitados han sido fantásticos. Hemos intentado que hubiera una variedad, que no fueran todo casas. Hay piscinas, jardines, decoración...", comentaba el CEO. "Ha sido especial. Hemos hecho lo que nos gusta. Me habían ofrecido muchas cosas, pero nunca un programa de reformas, que es lo que me apetece", empezaba Chábeli, recordando que fue muy divertido trabajar con Julio.

"Es increíble que después de tantos años hablando sobre reformas, por fin hagamos algo juntos donde la gente pueda divertirse", comentaba Julio Iglesias Jr., mientras Chábeli señalaba que "el cliente manda porque es el que paga". "Mi madre siempre me decía que yo de pequeño quería ser 'arreglador'. Yo desmontaba la televisión y la montaba", desvelaba el hijo de Isabel Preysler. "No me quiero chulear, pero soy bueno en todo. Me gusta hasta la jardinería. Tengo muy buena visión de lo que hay que hacer", decía Julio.

Respecto al papel de Chábeli, ella ha explicado que ha "hablado más", pero "Julio hace lo que le da la gana". En cuanto a los invitados que van a ocupar los ocho programas de 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', el CEO de Beta ha desvelado todos los nombres. "En Miami trabajamos con Luis Fonsi, Beatriz Luengo y Yotuel Romero, los Estefan y Arancha Sánchez Vicario. En España visitamos la casa de Isabel Preysler, de Norma Duval, de Ana Obregón y de Omar Montes", contaba Javier Pérez. "Mi madre está encantada con lo que hemos hecho. Ha quedado muy satisfecha", reaccionaba Chábeli.

¿Qué opina Julio Iglesias?

A la hora de comparar formatos y recordar el paso de Julio Iglesias Jr. por 'Bake Off: Famosos al horno', el celebrity cuenta cómo trabajó su hermana Ana Boyer para el talent show culinario. "Mi hermana Ana es como un robot, es muy estudiosa. Yo llegaba a casa y ella hacía 80 bizcochos", explicaba.

"Esto ha sido una segunda oportunidad. La primera vez que hice televisión tenía 23 años, me encantó pero era demasiado joven", se sinceraba Chábeli, añadiendo que le encanta trabajar en España y en Televisión Española, aunque nunca se ha planteado ir a 'MasterChef Celebrity'. "Mi padre está contentísimo de que hagamos algo juntos. Sabe que lo hacemos bien y está encantado", terminaba ella, cerrando la rueda de prensa.