'Los Simpson' ya predijo el contagio de Tom Hanks de coronavirus

Ya van varias veces en las que los fans de 'Los Simpson' aseguran que la serie predijo en el pasado algo que ha ocurrido. El coronavirus no iba a ser menos y en Twitter ha habido una oleada de vídeos en los que se demostraba que la serie también habría visto venir un virus que afectaría mundialmente a la población. No solo eso, sino que el contagio de Tom Hanks habría sido la predicción más sorprendente.

The Simpsons predicted Tom Hanks' Coronavirus infection back in 2007 pic.twitter.com/q55CLGvhDy — Dillon???????? ???? (@ftbldillon) March 12, 2020

El actor ha anunciado por su cuenta de Twitter que tanto él como su mujer habían dado positivo en el COVID-19 mientras se encontraban en Australia. Ambos han decidido aislarse y van actualizando su estado por la misma red social. La predicción del aislamiento del actor durante unos días estaría en "Los Simpson: la película", estrenada en 2007. En ella todos los habitantes quedaban atrapados por una cúpula gigante que les impedía salir o entrar de Springfield.

Desde el exterior, Tom Hanks anunciaba la construcción de un nuevo Gran Cañón, y decía mirando a cámara: "El Gobierno de los Estados Unidos ha perdido su credibilidad, por lo que está cogiendo un poco de la mía". Más adelante, en los créditos de la película, el actor aparece de nuevo en el momento que se ha viralizado: "Soy Tom Hanks y os pido que si me veis en persona, por favor, me dejéis en paz". A partir de ese momento, los fans de la familia amarilla no han tardado en adjudicarle otra de sus ya tradicionales predicciones.

Otras predicciones

A lo largo de los años, la comedia animada de Fox ha demostrado otros momentos de lucidez anticipándose a sucesos como la legalización de la marihuana en Canadá, el devastador desenlace de 'Juego de Tronos' o alguna que otra victoria deportiva. En España, podemos disfrutar de estas predicciones a través de FOX y Neox, y próximamente también podremos ver 'Los Simpson' en Disney+.