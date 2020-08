El creador de 'The Boys' reconoce una de las grandes carencias de la primera temporada

A pesar del éxito de 'The Boys', siempre se puede mejorar. La ficción original de Amazon Prime Video, que adapta los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, fue uno de los estrenos más potentes del verano de 2019 y, un año después, está lista para volver impactar con su segunda temporada. A lo largo de esta nueva tanda de episodios, Eric Kripke, showrunner de la serie, tratará de solventar los elementos menos convincentes de su predecesora, o al menos así lo ha confirmado en sus últimas declaraciones.

Karen Fukuhara en 'The Boys'

El guionista, conocido por haber creado la longeva 'Sobrenatural', ha reconocido en una entrevista concedida a Digital Spy que no está conforme con la representación de Kimiko en la primera entrega. La joven encarnada por Karen Fukuhara es una de las componentes del grupo antiheroico que da nombre a la serie, aunque según Kripke no ha sido el personaje mejor elaborado: "Una de las cosas que me gustaría haber hecho mejor en la primera temporada es dar más voz a Kimiko. Creo que que nos metimos sin querer en una trampa. Existe el estereotipo de la mujer asiática callada, y era muy consciente de que no quería hacer eso."

Ahí es donde se complica la cosa para el equipo de guionistas, ya que Kimiko es muda. "Tenemos que asegurarnos de que ese personaje tenga una fuerte voz y un poderoso punto de vista. Que no pueda hablar verbalmente no significa que no pueda hablar o que no tenga opiniones. Es una persona de verdad," afirma Kripke, que ha tratado de subrayar esa potente personalidad que no alcanzamos a ver en la primera temporada.

Nueva amenaza

Dentro de esa línea de pensamiento de explotar los elementos que hacen humanos a los personajes, Kripke también ha reflexionado acerca de la incorporación de Aya Cash como Stormfront, una superheroína que oculta sus verdaderas intenciones políticas bajo una carismática fachada en las redes sociales: "Tienes que revelar nuevas facetas de los personajes, como, por ejemplo, al incluir a Stormfront para que desafiara Homelander, porque a él le aterrorizaría una mujer que no le tenga miedo."