La tarde del 21 de enero de 2023, Andy y Lucas visitaban el plató de 'Fiesta' para celebrar y repasar sus 20 años de carrera en la música. Mientras Aurelio Manzano les lanzaba una pregunta, un redactor apareció en plató con una información que parecía ser muy importante, tanto como para cortar la entrevista al dúo musical.

Emma García y Andy y Lucas en 'Fiesta'

", empezaba diciendo Jaime Rodríguez, el periodista encargado de cebar este asunto que iban a tratar poco después. "Increíble, no sé", empezaba diciendo Lucas González por lo bajini, sorprendido con la situación.

Después de que Jaime Rodríguez terminase su intervención, Lucas se mostró visiblemente molesto. "¿Y para eso nos cortas la entrevista? Al iluminado que está en la oficina de arriba, que te ha mandado abajo: ¡Dos premios Ondas! ¡Cuatro Grammys!", decía el artista, gritándolo hacia arriba, ironizando con la importancia de esa última hora. "¿Tú no sabes que este corte que nos has hecho nos acaba de desprestigiar a nosotros dos? ¿A que a Bisbal esto no se lo haces?", preguntaba también Lucas.

Se disculpa

Después de lo ocurrido, a la vuelta de publicidad, el dúo musical pidió disculpas por lo que había pasado y aclaró que se trataba de una broma, apoyados por Emma García, quien se lo había tomado también de esa manera. "Esto se llama toque de humor. Humor. En la vida hay que tener humor, y ya está. No he querido ser grosero en ningún momento", aclaraba el de "Son de amores".