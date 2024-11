Iker Jiménez se disculpa por difundir bulos, pero defiende a Rubén Gisbert y ataca a otros medios

Por Pablo Fernández Pérez |

En medio de toda la tragedia de la DANA y de los estremecedores datos, todos los programas han buscado su sitio para poder dar la última noticia a cada momento. Uno de esos programas ha sido 'Horizonte', dirigido y presentado por Iker Jiménez. El formato y el presentador han estado envueltos en mucha polémica tanto por difundir bulos como por las cuestionables acciones de Rubén Gisbert.

Rubén Gisbert en 'Horizonte'

Todo sucedió desde que se viralizó el vídeo del reportero. Además,. A partir de ese momento, personalidades como Wyoming Dani Mateo han participado en el. Tanto ha sido así, y tal fue la gravedad del asunto, que

"Cuando lo vi, yo no me lo podía creer (...) mi equipo de verdad sabe que, si me hacen eso, lo mato con mis propias manos (...) Porque yo he tenido a rajatabla en 20 años no inventarme, no maquillar", afirmaba el presentador sobre el caso de Gisbert. "Rubén se debe hacer una componenda rara y se cree que va a aparecer manchado y luego limpio. Pero, al final, es vanidad, háganme caso (...) ¿Vanidad imperdonable? Sí. ¿Hasta qué punto imperdonable en un tipo que ha llevado insulina, medicinas, generadores, que se ha dejado el alma y que está ayudando a su ciudad?", reflexionaba, visiblemente afectado, y añadía: "Sé en qué presión estaba, y quizá es presumido, pero hijo mío, no puedes ser presumido cuando hay esta desgracia. Pido disculpas, personalmente, como responsable de este equipo (...), pero sí le puedo felicitar por el trabajo bien hecho".

El tweet del parking de Bonaire

El periodista continuó con las explicaciones por su tweet. "Nunca, nunca jamás, me he alegrado tanto de que mis fuentes fallen, y de fallar yo", alegaba Jiménez, asegurando que las fuentes que él tuvo para dar ese dato de Bonaire se equivocaron. "No puedo decir las fuentes, porque los periodistas no podemos decir las fuentes, pero les aseguro que no era 'Perico el de los palotes' (...) Nos fiamos. Pero hubo un error más grave que todo esto: mi indignación", se abría el presentador. "Yo estaba demasiado indignado, y un periodista no puede estar demasiado indignado (...) porque pierde la objetividad (...) La fortuna nunca me ha alegrado tanto de haber fallado algo". Y concluía con unas disculpas, por "ser un poco irresponsable", después de desligar sus palabras de Mediaset, Cuatro y 'Horizonte' y atacar a otros medios porque "todos los demás lo han dicho".