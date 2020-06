Luisita y Amelia se plantean ser madres en 'Amar es para siempre': "¿Por qué no tenemos hijos?"

La pareja formada por Luisita y Amelia, conocida por los fans como Luimelia, en 'Amar es para siempre' podría estar a punto de dar un paso más allá en su relación. Recientemente han conocido a Isabel, una chica de Barcelona que acudió a Madrid para apoyar la manifestación por los derechos de las personas homosexuales. Conocer su historia le ha hecho a Luisita cuestionarse alguna cosa.

Luisita y Amelia, en 'Amar es para siempre'

Isabel se ha vuelto a la Ciudad Condal y la pareja le da pena que se haya marchado esta persona a la que tanto admiran. "Qué valiente... y va a seguir luchando aunque sea desde el escritorio. Y qué valiente traer un hijo al mundo", comentaba Amelia, a lo que su novia añadía: "Ella es una mujer de bandera". "Lesbiana, soltera, trae una persona al mundo y no hay nada ni nadie que le impida seguir luchando por sus sueños", seguía comentando la primera.

Mientras su pareja pronunciaba estas palabras, Luisita se quedó mirando al infinito, para luego contar algo que le dijo una vez su madre: "Que los soñadores hacen de este mundo un mundo mejor", lo que le llevaba a reflexionar: "Entonces me planteo, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos tenerlo todo? ¿Por qué tenemos que renunciar a cosas por ser como somos?".

Ampliar la familia

Amelia no estaba siguiendo a Luisita. Veía que algo le intentaba decir, pero no lo descubría. No renunciamos a nada, ¿no?", preguntaba, haciendo que Luisita dejara de andarse con rodeos y hablase claramente: "Yo me refiero a que por qué no tenemos hijos". Amelia no recibió la propuesta con mucha alegría, pues le pilló por sorpresa la propuesta. Se queda sin palabras, pero habrá que esperar a ver qué responde y si están dispuestas a ampliar la familia.